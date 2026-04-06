O’Higgins vs Millonarios, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

El cuadro colombiano va en búsqueda de sus primeros 3 puntos en el certamen regional.

Formación y de jugadores Millonarios / Vizzor Image.

O’Higgins recibe a Millonarios este martes, en el debut de la Copa Sudamericana. Con altibajos el equipo de Fabián Bustos ya se encuentra en tierras chilenas para el encare de este compromiso. El cuadro ‘Albiazul’ viene de superar en fase previa a Atlético Nacional en Medellín. En Claro Sports encuentra todos los detalles.

Horario y dónde ver el O’Higgins vs Millonarios de la jornada 1 de la Copa Sudamericana

El partido a disputarse en el Estadio Codelco El Teniente en Rancagua, Chile se estará disputando este martes 7 de abril del 2026, a partir de las 07:00 de la noche (hora colombiana) 09:00 p.m. (hora local). Dicho enfrentamiento se puede ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

En Claro Sports Colombia habrá cobertura completa del compromiso con minuto a minuto, crónica y todos los detalles que surjan del partido en tierras australes.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían O’Higgins y Millonarios

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faundez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

Antecedentes y últimos resultados del O’Higgins vs Millonarios

O’Higgins y Millonarios se verán las caras por primera vez en la historia. El duelo de este martes por Copa Sudamericana será la apertura de este enfrentamiento entre el cuadro chileno y el colombiano.

Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿Quién es el favorito del O’Higgins vs Millonarios según la IA?

Según ChatGPT: “pinta muy parejo, pero con una ligera ventaja para el equipo chileno“ y agrega: “Las casas de apuestas dan favorito a O’Higgins con cuotas más bajas (≈2.45 vs 3.10), lo que indica mayor probabilidad de victoria local”.

Lea también: