Agenda deportiva del 24 al 27 de septiembre: Debut de Rafa Márquez con el Tri, Nations League y Liga MX
Amistoso de México con el debut de Rafa Márquez, Liga MX, UEFA Nations League, NFL, MLB, Fórmula 1 en Bakú y transmisiones exclusivas de Claro Sports
El fin de semana deportivo llega cargado de grandes emociones a nivel nacional e internacional con encuentros de primer nivel. Uno de los momentos más esperados será el duelo amistoso de la selección mexicana frente a Colombia, marcado por el debut de Rafa Márquez al frente del Tri y que podrás vivir a través de Claro Sports Premium. La jornada incluirá una intensa actividad en la Liga MX, la UEFA Nations League, la NFL, la MLB, el automovilismo con la Fórmula 1 en Azerbaiyán, y las transmisiones exclusivas que Claro Sports tiene preparadas para ti.
Eventos deportivos imperdibles del 24 al 27 de septiembre: horario y dónde ver
Para que no te pierdas ningún detalle de tu deporte favorito, hemos preparado una cobertura completa que abarca desde las canchas de fútbol hasta las pistas de carreras. La selección de México disputará un duelo estelar el sábado por la tarde, mientras que el fútbol colegial en la ONEFA presentará el choque entre Pumas CU y Borregos Monterrey. A nivel internacional, las selecciones europeas chocan en la UEFA Nations League, la NFL celebra su tercera jornada con partidos imperdibles y la Fórmula 1 se traslada a Bakú.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 24 al 27 de septiembre
Sigue la mejor transmisión totalmente en vivo a través del canal y la plataforma digital de Claro Sports, con eventos de ciclismo, ecuestre, béisbol juvenil, lucha libre, fútbol americano y automovilismo deportivo.
- Jueves 24 de septiembre | 08:30 | Béisbol | Liga Telmex Telcel Categoría 13-14 años | Jornada 6 – Juego 1 | Claro Sports
- Jueves 24 de septiembre | 10:00 | Béisbol | Liga Telmex Telcel Categoría 13-14 años | Jornada 6 – Juego 2 | Claro Sports
- Jueves 24 de septiembre | 12:30 | Béisbol | Liga Telmex Telcel Categoría 13-14 años | Jornada 6 – Juego 3 | Claro Sports
- Jueves 24 de septiembre | 19:00 | Wrestling | TNA Wrestling Impact | Evento Semanal | Claro Sports
- Viernes 25 de septiembre | 06:00 | Ciclismo | Cro Race Stage 4 | Etapa 4 | Claro Sports
- Viernes 25 de septiembre | 08:30 | Béisbol | Liga Telmex Telcel Categoría 13-14 años | Semifinal 1 | Claro Sports
- Viernes 25 de septiembre | 09:05 – 10:55 | Equitación | Longines Global Champions Tour Viena | GCL R1 | Claro Sports
- Viernes 25 de septiembre | 11:00 | Béisbol | Liga Telmex Telcel Categoría 13-14 años | Semifinal 2 | Claro Sports
- Viernes 25 de septiembre | 12:00 – 13:35 | Equitación | Longines Global Champions Tour Viena | GCL R2 | Claro Sports
- Viernes 25 de septiembre | 19:30 – 22:30 | Fútbol Americano | ONEFA | Pumas CU vs Borregos Monterrey | Jornada 4 | Claro Sports
- Sábado 26 de septiembre | 05:00 – 07:00 | Ciclismo | Cro Race Stage 5 | Etapa 5 | Claro Sports
- Sábado 26 de septiembre | 08:30 | Béisbol | Liga Telmex Telcel Categoría 13-14 años | Tercer Lugar | Claro Sports
- Sábado 26 de septiembre | 11:00 | Béisbol | Liga Telmex Telcel Categoría 13-14 años | Gran Final | Claro Sports
- Sábado 26 de septiembre | 18:45 – 21:00 | Fútbol | Amistoso Internacional | México vs Colombia | Partido Amistoso | Claro Sports
- Domingo 27 de septiembre | 05:00 – 07:00 | Ciclismo | Cro Race Stage 6 | Etapa 6 | Claro Sports
- Domingo 27 de septiembre | 11:20 – 13:30 | Automovilismo | Trucks Series México | Carrera Aguascalientes | Claro Sports
- Domingo 27 de septiembre | 12:05 – 14:40 | Equitación | Longines Global Champions Tour Viena | Grand Prix | Claro Sports
- Domingo 27 de septiembre | 13:30 – 15:30 | Automovilismo | NASCAR México Series | Aguascalientes | Claro Sports
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Jueves 24 de septiembre: Arranca la UEFA y Concacaf Nations League
- 02:30 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP de Azerbaiyán (Bakú) | Prácticas Libres 1 | Sky Sports / F1 TV Pro
- 06:00 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP de Azerbaiyán (Bakú) | Prácticas Libres 2 | Sky Sports / F1 TV Pro
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Andorra vs Malta | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 10:35 | Béisbol | MLB | St. Louis Cardinals vs Pittsburgh Pirates | Temporada Regular | MLB.TV
- 12:10 | Béisbol | MLB | Chicago White Sox vs Kansas City Royals | Temporada Regular | MLB.TV
- 12:20 | Béisbol | MLB | Miami Marlins vs Chicago Cubs | Temporada Regular | MLB.TV
- 12:35 | Béisbol | MLB | New York Mets vs Texas Rangers | Temporada Regular | MLB.TV
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Noruega vs Dinamarca | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Liechtenstein vs Lituania | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Kosovo vs Irlanda | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Países Bajos vs Alemania | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Austria vs Israel | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Portugal vs Gales | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Serbia vs Grecia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 13:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Puerto Rico vs Guyana | Fase de Grupos | Concacaf GO / YouTube
- 13:10 | Béisbol | MLB | Arizona Diamondbacks vs Colorado Rockies | Temporada Regular | MLB.TV
- 16:05 | Béisbol | MLB | Milwaukee Brewers vs Philadelphia Phillies | Temporada Regular | MLB.TV
- 16:45 | Béisbol | MLB | Cleveland Guardians vs Boston Red Sox | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:05 | Béisbol | MLB | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | Temporada Regular | ESPN / MLB.TV
- 17:15 | Béisbol | MLB | Cincinnati Reds vs Atlanta Braves | Temporada Regular | MLB.TV
- 18:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | República Dominicana vs Nicaragua | Fase de Grupos | Concacaf GO / YouTube
- 18:10 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Islas Caimán vs Dominica | Fase de Grupos | Concacaf GO / YouTube
- 18:15 | Fútbol Americano | NFL | Atlanta Falcons vs Green Bay Packers | Semana 3 (TNF) | FOX One / Prime Video / Game Pass
- 18:20 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Haití vs Trinidad y Tobago | Fase de Grupos | Concacaf GO / YouTube
- 19:40 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs Oakland Athletics | Temporada Regular | MLB.TV
- 19:40 | Béisbol | MLB | Los Angeles Angels vs Seattle Mariners | Temporada Regular | MLB.TV
- 20:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Costa Rica vs Curazao | Fase de Grupos | Concacaf GO / YouTube
- 20:10 | Béisbol | MLB | San Diego Padres vs Los Angeles Dodgers | Temporada Regular | FOX One / MLB.TV
Viernes 25 de septiembre: Más actividad en UEFA y Concacaf
- 02:30 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP de Azerbaiyán (Bakú) | Prácticas Libres 3 | Sky Sports / F1 TV Pro
- 06:30 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP de Azerbaiyán (Bakú) | Clasificación | Sky Sports / F1 TV Pro
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Georgia vs Irlanda del Norte | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Armenia vs Letonia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Suecia vs Rumania | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Montenegro vs Chipre | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Hungría vs Ucrania | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Italia vs Bélgica | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Turquía vs Francia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Polonia vs Bosnia y Herzegovina | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 13:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Guadalupe vs Bermudas | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 15:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Granada vs Cuba | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 16:40 | Béisbol | MLB | Pittsburgh Pirates vs Detroit Tigers | Temporada Regular | MLB.TV
- 16:40 | Béisbol | MLB | Tampa Bay Rays vs Philadelphia Phillies | Temporada Regular | MLB.TV
- 16:45 | Béisbol | MLB | New York Mets vs Washington Nationals | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:05 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs New York Yankees | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:07 | Béisbol | MLB | Cincinnati Reds vs Toronto Blue Jays | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:10 | Béisbol | MLB | Chicago Cubs vs Boston Red Sox | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:10 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs Miami Marlins | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:40 | Béisbol | MLB | St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:40 | Béisbol | MLB | Colorado Rockies vs Chicago White Sox | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:40 | Béisbol | MLB | Cleveland Guardians vs Kansas City Royals | Temporada Regular | MLB.TV
- 18:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Jamaica vs Guatemala | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 18:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Bonaire vs San Cristóbal y Nieves | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 18:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Barbados vs Santa Lucía | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 18:00 | Fútbol Americano | ONEFA | Leones UAMN vs Borregos CCM | Temporada Regular | FB Live / Redes ONEFA
- 18:00 | Fútbol Americano | ONEFA | Zorros CETYS vs Borregos GDL | Temporada Regular | Canal Once / Redes
- 18:00 | Fútbol Americano | ONEFA | Pumas CU vs Borregos MTY | Temporada Regular | Canal Once / Vix
- 18:10 | Béisbol | MLB | Texas Rangers vs Minnesota Twins | Temporada Regular | MLB.TV
- 19:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Honduras vs Surinam | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Atlante vs Monterrey | Jornada 10 | Vix / FOX One
- 19:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Cruz Azul vs Guadalajara | Jornada 9 | Vix
- 19:00 | Fútbol Americano | ONEFA | Borregos CEM vs Auténticos Tigres UANL | Temporada Regular | SPR / Canal Once
- 19:40 | Béisbol | MLB | Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres | Temporada Regular | MLB.TV
- 19:40 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs Oakland Athletics | Temporada Regular | MLB.TV
- 20:10 | Béisbol | MLB | Los Angeles Angels vs Seattle Mariners | Temporada Regular | MLB.TV
- 20:15 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs San Francisco Giants | Temporada Regular | MLB.TV / ESPN
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Tijuana vs Atlas | Jornada 10 | FOX One
- 21:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | El Salvador vs Martinica | Fase de Grupos | Concacaf GO
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Sábado 26 de septiembre: México vs Colombia y F1 en Bakú
- 05:00 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP de Azerbaiyán (Bakú) | Carrera | Sky Sports / F1 TV Pro
- 07:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Eslovenia vs Escocia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Islas Feroe vs Kazajistán | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | San Marino vs Finlandia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Islandia vs Estonia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Bulgaria vs Luxemburgo | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 11:10 | Béisbol | MLB | Pittsburgh Pirates vs Detroit Tigers | Temporada Regular | MLB.TV
- 12:00 | Fútbol Americano | ONEFA | Leones UAC vs Aztecas UDLAP | Temporada Regular | Facebook Live UAC
- 12:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Querétaro vs Atlas | Jornada 9 | FOX One
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | República Checa vs Croacia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Macedonia del Norte vs Suiza | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Inglaterra vs España | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Eslovaquia vs Moldavia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Albania vs Bielorrusia | Jornada 1 | Sky Sports / Izzi
- 13:00 | Fútbol Americano | ONEFA | Burros Blancos IPN vs Borregos PUE | Temporada Regular | Canal Once
- 13:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Montserrat vs Islas Vírgenes Británicas | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 13:07 | Béisbol | MLB | Cincinnati Reds vs Toronto Blue Jays | Temporada Regular | MLB.TV
- 14:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | San Martín vs Islas Vírgenes de EE.UU. | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 14:05 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs San Francisco Giants | Temporada Regular | MLB.TV
- 14:05 | Béisbol | MLB | New York Mets vs Washington Nationals | Temporada Regular | MLB.TV
- 14:10 | Béisbol | MLB | Texas Rangers vs Minnesota Twins | Temporada Regular | MLB.TV
- 14:10 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs Miami Marlins | Temporada Regular | MLB.TV
- 15:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | San Vicente y las Granadinas vs Guayana Francesa | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 15:00 | MMA | UFC | Preliminares (Fight Night Las Vegas) | Preliminares | Fox Sports / UFC Fight Pass
- 16:50 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Toluca | Jornada 10 | TUDN / Vix / Canal 5
- 17:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Pachuca vs Santos Laguna | Jornada 9 | FOX One
- 17:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Antigua y Barbuda vs Anguila | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 17:07 | Fútbol | Liga MX | Guadalajara vs Querétaro | Jornada 10 | Amazon Prime Video
- 17:10 | Béisbol | MLB | St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:10 | Béisbol | MLB | Colorado Rockies vs Chicago White Sox | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:10 | Béisbol | MLB | Cleveland Guardians vs Kansas City Royals | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:15 | Béisbol | MLB | Chicago Cubs vs Boston Red Sox | Temporada Regular | MLB.TV
- 17:15 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs New York Yankees | Temporada Regular | Fox Sports / MLB.TV
- 17:15 | Béisbol | MLB | Tampa Bay Rays vs Philadelphia Phillies | Temporada Regular | MLB.TV
- 18:00 | MMA | UFC | Raúl Rosas Jr. vs Raoni Barcelos | Cartelera Estelar | Fox Sports Premium / Fight Pass
- 18:40 | Béisbol | MLB | Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres | Temporada Regular | MLB.TV
- 18:45 | Fútbol | Amistoso Internacional | México vs Colombia | Partido Amistoso | Claro Sports
- 19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | FC Juárez vs Tijuana | Jornada 9 | FOX One
- 20:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Belice vs Sint Maarten | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 21:05 | Fútbol | Liga MX | Santos Laguna vs Pachuca | Jornada 10 | TUDN / Vix
- 21:10 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Puebla | Jornada 10 | TV Azteca / Azteca 7
Domingo 27 de septiembre: NFL y América en Liga MX
- 07:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Lituania vs Azerbaiyán | Jornada 2 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Dinamarca vs Gales | Jornada 2 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Países Bajos vs Serbia | Jornada 2 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Gibraltar vs Andorra | Jornada 2 | Sky Sports / Izzi
- 10:00 | Fútbol | UEFA Nations League | Kosovo vs Austria | Jornada 2 | Sky Sports / Izzi
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers | Semana 3 | NFL Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | New England Patriots vs Jacksonville Jaguars | Semana 3 | NFL Game Pass / FOX One
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Tennessee Titans vs New York Giants | Semana 3 | NFL Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Seattle Seahawks vs Washington Commanders | Semana 3 | NFL Game Pass / FOX One
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | New York Jets vs Detroit Lions | Semana 3 | NFL Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Carolina Panthers vs Cleveland Browns | Semana 3 | NFL Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins | Semana 3 | NFL Game Pass / FOX One
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Los Angeles Chargers vs Buffalo Bills | Semana 3 | NFL Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Houston Texans vs Indianapolis Colts | Semana 3 | NFL Game Pass
- 12:00 | Fútbol | Liga MX | Pumas UNAM vs San Luis | Jornada 10 | TUDN / Canal de Las Estrellas / Vix
- 12:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Puebla vs Monterrey | Jornada 9 | Vix
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Noruega vs Portugal | Jornada 2 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Irlanda vs Israel | Jornada 2 | Sky Sports / Izzi
- 12:45 | Fútbol | UEFA Nations League | Alemania vs Grecia | Jornada 2 | Sky Sports / Izzi
- 13:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Guyana vs Islas Caimán | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 14:05 | Fútbol Americano | NFL | Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers | Semana 3 | NFL Game Pass / FOX One
- 14:05 | Fútbol Americano | NFL | Minnesota Vikings vs Tampa Bay Buccaneers | Semana 3 | NFL Game Pass / FOX One
- 14:25 | Fútbol Americano | NFL | Las Vegas Raiders vs New Orleans Saints | Semana 3 | NFL Game Pass / FOX One
- 14:25 | Fútbol Americano | NFL | Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys | Semana 3 | Canal 5 / ViX / Fox Sports
- 17:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Haití vs Costa Rica | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 18:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Dominica vs Puerto Rico | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 18:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Curazao vs Nicaragua | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 18:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Tigres vs Atlético San Luis | Jornada 9 | FOX One
- 18:20 | Fútbol Americano | NFL | Los Angeles Rams vs Denver Broncos | Semana 3 (SNF) | ESPN / Disney+
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | León vs FC Juárez | Jornada 10 | FOX One
- 19:00 | Fútbol | CONCACAF Nations League | Trinidad y Tobago vs República Dominicana | Fase de Grupos | Concacaf GO
- 21:10 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs América | Jornada 10 | TUDN / Vix