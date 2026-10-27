Armando Martínez celebra a Charlyn Corral y el Balón de Oro: “Fue algo histórico para el fútbol mexicano”

El presidente de Pachuca reveló cómo la directiva mantuvo en secreto durante tres semanas el reconocimiento que recibiría la delantera

Charlyn Corral hizo historia para el fútbol mexicano al recibir un reconocimiento como la máxima goleadora del mundo durante la gala del Balón de Oro 2026. La delantera de Pachuca Femenil fue distinguida por sus anotaciones, un logro que también representa parte del trabajo que la institución ha realizado desde su incorporación a la Liga MX Femenil.

En entrevista con Claro Sports por W Radio, Armando Martínez, presidente del Club Pachuca, reveló cómo se enteraron del reconocimiento, las dificultades que enfrentaron para organizar el viaje y la manera en que consiguieron mantener la noticia fuera del conocimiento de Corral.

“Como dices, todavía estamos muy emocionados de lo que sucedió ayer, porque ya te imaginarás para nosotros lo que significa que Charlyn haya ganado ese reconocimiento de la mejor delantera y la delantera con más goles en el mundo, que cabe la pena mencionar que si este premio se lo hubieran dado el año pasado también, Charlyn hubiera dobleteado porque fue dos años consecutivos la máxima goleadora del mundo”, expresó Martínez.

El dirigente también destacó la presencia de representantes del fútbol mexicano durante la ceremonia, entre ellos Scarlett Camberos, América Femenil y Julián Quiñones, además de la propia Corral.

“Creo que ayer fue un día histórico no nada más para los Tuzos y las Tuzas, sino para todo el fútbol femenil y para el fútbol mexicano, porque tener en la gala más importante del mundo, de la revista más reconocida, a cuatro representantes del fútbol mexicano, no lo vemos todos los días. Porque estuvo Scarlett también, estuvo América Femenil y Julián Quiñones, y bueno, Charlyn fue la ganadora. Entonces estamos todavía como que no lo creemos, como que no nos cae el veinte de lo logrado por ella”, señaló.

Uno de los aspectos que compartió Martínez fue que la directiva recibió información sobre el reconocimiento varias semanas antes de la ceremonia. “Este fue el secreto mejor guardado en la historia del fútbol femenil mexicano y del fútbol en general. Nosotros lo sabíamos hace más de tres semanas porque se pusieron en contacto de la revista France Football con Nan Calleja, que es la directora deportiva femenil y le dijeron que había una nominada para el Balón de Oro, pero no nos dijeron el nombre”.

El presidente de Pachuca explicó que inicialmente consideraron que podía tratarse de Corral o de la portera Esthefanny Barreras. “Regresaron con nosotros y ya nos dijeron que Charlyn era la ganadora, la mejor goleadora del mundo con más anotaciones, y que iba a recibir el premio, pero que no podía enterarse porque era una sorpresa. Y no nada más la sorpresa, sino que todos los premios del Balón de Oro son ultraconfidenciales. Entonces, ya te imaginarás, sabiéndolo nosotros, no poderle contar a Charlyn ni a nadie, ni a su familia, ni a nadie”.

La organización del viaje también representó un reto para el club, debido a que Corral tenía programado un partido contra Necaxa.

“Mi hija, que es la directora de Desarrollo Humano, se metió de lleno a ver todo eso con mi hijo, que fueron en mi representación y consiguieron todos los vuelos. Todos iban en el avión y me dijo mi hijo que le dijo a Char: ‘Oye, Char, yo creo que deberías ir pensando en un speech por si ganas algo’. Entonces me dijo: ‘Papá, es lo único que le puedo decir porque no le puedo decir nada más’. Le dije: ‘No, no le puedes decir nada. Charlyn es muy inteligente, a lo mejor yo creo que sí se la olió por ahí'”.

Armando Martínez recuerda cómo convencieron a Charlyn Corral de llegar a Pachuca

Durante la entrevista, el presidente de los Tuzos también explicó que la contratación de Corral fue una iniciativa que comenzó con su hermano Jesús Martínez.

“Era el objeto de deseo de nosotros, de mi hermano Jesús desde un principio. Luego a mí me tocó llegar a la presidencia, pero mi hermano Jesús fue el que empezó con toda la negociación. Luego también Martín Peláez, que ahorita está de presidente en Oviedo, que me apoyaba mucho en ese entonces también con el femenil, de un convencimiento hacia Charlyn y de decirle que ella ya había demostrado todo lo que tenía que demostrar en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, con la selección y con todo”.

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Martínez explicó que el proyecto de Pachuca contemplaba a Corral como una figura para el desarrollo del equipo y de la Liga MX Femenil, que llevaba dos años de actividad cuando comenzaron las conversaciones.

“Le dijimos que era muy importante para el crecimiento de la liga, para el crecimiento de las Tuzas, para nuestra institución. Y ahí también un reconocimiento a Memo Sarripa, que era su representante y que también tuvo la visión de convencer a Charlyn. Fueron meses de estar platicando con ella y de convencerla”.

El directivo recordó una conversación que sostuvo con la delantera cuando se formalizó su incorporación al club y que, con el paso de los años, adquirió otro significado por los títulos conseguidos.

“Cuando estábamos firmando su contrato, Char me dijo: ‘Presi, yo vengo a hacer historia con las Tuzas, por eso estoy acá’. Y mira, ya qué historia hizo con cinco campeonatos de goleo, con un campeonato de liga, con un Campeón de Campeones y ahora una cereza de un pastel, que espero que todavía le queden varias velas, que es el Balón de Oro. Imagínate para ella y para nosotros lo que significa ahora, después de todo este tiempo que ha pasado”.

Pachuca buscará renovar a Charlyn Corral

Otro de los temas que abordó Martínez fue el futuro de la delantera. El presidente confirmó que Charlyn Corral todavía tiene dos años de contrato con Pachuca, aunque la intención de la directiva es comenzar conversaciones para extender su permanencia antes de que concluya el vínculo.

“Todavía le quedan muchas ganas de seguir jugando, todavía le quedan dos años de contrato con nosotros y aseguro que pronto nos vamos a estar sentando con ella para renovar, porque siempre así ha sido. Antes de que se venza el contrato, siempre nos sentamos un año antes a platicar con Charlyn para ver qué tiene ella también de inquietudes, qué planes tiene”.

El dirigente también reveló que la futbolista ha recibido propuestas de otras instituciones, tanto de México como del extranjero, pero que hasta ahora ha mostrado interés en permanecer con Pachuca.

“Ella nos lo ha hecho saber, que en Pachuca solamente quiere estar con las Tuzas. Han llegado ofertas, han llegado ofertas importantes de otros equipos en México y ella ni siquiera las voltea a ver. Han llegado ofertas importantes de otros equipos de Europa y ella sigue convencida. Mira qué bueno que lo decidió así por los logros que ha tenido, pero siempre también nos pide dejar la puerta abierta para alguna situación en el extranjero que le pudiera representar un reto”.

Martínez expresó que su intención es mantener a Corral vinculada con la institución incluso después de que termine su carrera profesional, debido a la influencia que tiene sobre las jugadoras que comienzan su desarrollo en las fuerzas básicas.

“Yo tengo mucha ilusión de que Charlyn termine su contrato y no nada más su contrato, termine su carrera con nosotros, se retire con nosotros. Y claro que tener un activo así en la institución siempre va a ser buenísimo y, como lo digo, siempre va a ser un referente para todos”.

Armando Martínez destaca el crecimiento de la Liga MX Femenil y la inversión de los clubes

Más allá del reconocimiento de Corral, el presidente de Pachuca consideró que la presencia de futbolistas y equipos mexicanos en la gala del Balón de Oro refleja los avances que ha tenido la Liga MX Femenil desde su creación.

“El fútbol femenil empezó a una velocidad impresionante. Como yo les digo, está rebasando por el lado derecho a muchos. Tuvimos acá la Concacaf en Pachuca, logramos conseguir la sede y ganó un equipo mexicano, como dices tú, contra dos equipos de Estados Unidos, que es una liga fuertísima”.

También señaló que cada vez más instituciones destinan recursos al desarrollo de sus equipos femeniles, una situación que considera necesaria para consolidar el proyecto deportivo y comercial de la competencia.

“Si tú ves, también al principio éramos cinco equipos los que estábamos muy metidos y ahora ya se ha sumado Toluca, se ha sumado Pumas, se ha sumado Juárez, se han sumado los Xolos, el mismo León también se ha sumado, se ha sumado Cruz Azul, que le han dado también mucha importancia, que están invirtiendo mucho en el proyecto”.

Sobre la situación económica de la Liga MX Femenil, Martínez reconoció que las instituciones todavía destinan recursos que no recuperan directamente, pero explicó que consideran este proceso como una inversión para los próximos años.

“Vale la pena decir que ahorita nos cuesta dinero, pero nosotros lo vemos no como un gasto, sino como una inversión, porque pensamos que el día de mañana, como todo el mundo anhelamos con el futbol varonil, también con el femenil, la centralización de derechos te dé esa oportunidad de darle la vuelta al negocio y que, al igual que el fútbol varonil, sea un negocio el fútbol femenil”.