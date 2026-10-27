Carlos Slim Domit: “Es muy especial que el Gran Premio 300 de Checo Pérez haya tocado en México”

El presidente del consejo de administración de Grupo Carso habla en ‘De la Pista a la Cancha’ sobre la carrera del tapatío en la Fórmula 1

Carlos Slim Domit habla de Checo previo a GP México | Alejandra Suárez/Claro Sports

El destino lo quiso así: Sergio ‘Checo’ Pérez cumplirá 300 carreras en la Fórmula 1 en el Gran Premio de México 2026. Este fin de semana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se vivirá una fiesta todavía más especial por este hito en la carrera del piloto mexicano. Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración de Grupo Carso, acompañó a Checo desde el inicio de su camino en el automovilismo y cree que no hay mejor escenario para festejar al piloto que en su regreso a casa.

“Es muy especial que hayan tocado precisamente en México, 300 carreras de una trayectoria increíble que ha tenido y esperando pues que pueda festejarnos con toda su gente y con todo su público”, declaró Slim Domit el martes durante el evento ‘De la Pista a la Cancha’.

Slim Domit aseguró que las 300 carreras es un premio a la persona y piloto que es Checo. “Cumple 300 grandes premios en los que ha habido de todo: momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos de mucha felicidad y de mucha frustración. Su nunca darse por vencido, su ‘Never give up’, lo ha demostrado cada temporada y ahora, con este reto nuevo con Cadillac, esperando que venga un buen desarrollo para el equipo, sobre todo para el próximo año”.

Sobre lo que espera de Cadillac y Checo en el cierre de esta temporada, Slim Domit asegura que los objetivos están en la siguiente campaña: “Este año es difícil porque ya está terminando la temporada. Ya todos los equipos, incluidos ellos, están trabajando en el desarrollo del coche de la próxima temporada. Vino mucha gente nueva al equipo y esperar que puedan concluirla bien. De aquí, esperar el próximo año que puedan estar mucho más competitivos“.

Carlos Slim Domit da su Top 3 de momentos de Checo Pérez en la F1

Desde que debutó en 2011, Checo Pérez suma un subcampeón del campeonato de pilotos, con seis victorias y 39 podios en la máxima categoría del deporte motor, pero Carlos Slim Domit tiene un lugar especial en su memoria en par de eventos.

“Hay muchos. Sus primeros podios, cuando con equipos intermedios con Sauber, desde que inició en la Fórmula 1. El triunfo de Mónaco (2022), que es una carrera histórica, pero yo creo que uno de los más especiales, sin duda, fue Bahrein, regresado desde atrás después del contacto, ganando la carrera, sin tener asiento definido para la próxima temporada, a la conclusión de muchos años en Force India, después Racing Point y antes de convertirse en Aston Martin. Creo que fue una carrera muy especial que simboliza pues mucho de todo lo que él había trabajado para poder continuar con su sueño“, declaró Slim Domit.

Sobre lo que sigue para Checo Pérez, Slim Domit comentó: “Creo que lo que ha logrado, no nada más en Fórmula 1, sino en toda su trayectoria, pues ha sido muy especial. Son muchos años de momentos que nos ha hecho vivir cosas muy especiales a todos y ahora que cumple estos 300 Grandes Premios, pues que llega con una carrera muy consolidada ya no solamente como piloto, sino ayudando al equipo a desarrollar al primer nuevo equipo que llega a la Fórmula 1 en los últimos 20 o 30 años, porque los demás han sido cambios de nombre, pero es la misma gente, las mismas instalaciones, etcétera. Que él también llega a estos 300 Grandes Premios, consolidando todo lo que ha aprendido, ayudando a Cadillac a desarrollar el equipo, pues se vuelve también muy importante”.

Noel León felicita a Checo Pérez por su Gran Premio 300 en la F1

Desde que debutó en la F1, Checo Pérez ha sido un ejemplo a seguir para los pilotos mexicanos. Noel León es uno de los nuevos talentos mexicanos en el deporte motor y habló de lo que representa el tapatío para el automovilismo en el país.

“La verdad es que muy contento con Checo por su gran carrera, porque cumpla los 300 Grandes Premios aquí en Ciudad de México. Será el regreso. Será será muy bonito y espero que lo disfrute”, aseguró el piloto mexicano.

Sobre la progresión que ha visto de Cadillac, asegura que el objetivo es superar a otras escuderías que han tenido resultados similares este año: “Creo que últimamente han venido más competitivos. Han estado más cerca de su batalla con Williams y con los Aston Martin. Sería, creo que un gran resultado que aquí le puedan ganar a ellos y esperamos un gran fin de semana para todo el equipo y para Checo especialmente”.