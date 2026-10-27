¿Es por su personalidad? El historial de expulsiones que marca el temperamento de Jhon Durán

El delantero colombiano de 22 años, Jhon Durán, sufrió su primera expulsión con Benfica y llegó a cuatro rojas en su carrera.

Jhon Durán anota con el Benfica | FILIPE AMORIM / AFP

Jhon Durán volvió a ser noticia y no por sus goles en Portugal. El delantero colombiano fue expulsado tras haberse finalizado el juego entre Benfica y Santa Clara por la novena jornada de la Primeira Liga que terminó con victoria para ‘Las Águilas’. El goleador ‘tricolor’ no reaccionó tras las múltiples provocaciones y hasta agresiones por parte de sus rivales, pero aún así vio la tarjeta roja.

Culminado el juego, se presentó un intercambio verbal entre Jhon Durán del Benfica y Luis Fernando de Santa Clara. Es evidente que el sudamericano responde en dos ocasiones, pero luego se sale del pleito. Mientras que, el número siete del conjunto local lleva la discusión al contacto físico y provoca una reacción de todos los presentes.

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Así las cosas, el reciente fichajes del equipo portugués no pudo zafarse de la tarjeta roja y recibió su primera expulsión con la camiseta del Benfica. Con este nuevo acontecimiento, el futbolista de 22 años acumuló su cuarta tarjeta roja en su carrera como profesional.

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Todas las expulsiones de Jhon Durán

A su corta edad, Jhon Durán ya ha vestido siete camisetas diferentes en el fútbol mundial. Envigado FC en Colombia, Chicago Fire en Estados Unidos, Aston Villa en Inglaterra, Al-Nassr en Arabia Saudita, Fenerbahce en Turquía, Zenit en Rusia y ahora Benfica en Portugal.

Después de 218 partidos jugados, 60 goles y 14 asistencias. El delantero colombiano ha sido más mencionado por sus polémicas extra deportivas que por lo hecho en el terreno de juego tanto a nivel de clubes como en la Selección Colombia. Con esta nueva expulsión ya son cuarto tarjetas rojas y todas en diferentes ligas.

26.12.2024 | Premier League | Newcastle vs Aston Villa | Expulsado al minuto 32. 21.02.2025 | Saudi Pro League | Al-Wehda vs Al-Nassr | Expulsado al minuto 90+5. 27.11.2025 | UEFA Europa League | Fenerbahce vs Ferencváros | Expulsado al minuto 90+1. 26-10-2026 | Primeira Liga | Santa Clara vs Benfica | Expulsado al minuto 90+6.

Jhon Durán y su cambio de personalidad en Benfica

Cuesta creer, pero es la verdad. Jhon Duran ha mejorado notablemente su temperamento, personalidad y foco. Después de haber sido reflector de polémicas extra deportivas en Al-Nassr de Arabia Saudita, Zenit de Rusia, Fenerbahce de Turquía y la Selección Colombia. La oportunidad de llegar al equipo más grande de toda su carrera, hasta el momento, llegó y ha entendido como asumir el reto.

Sus declaraciones son sobrias desde que llegó al equipo portugués, cuando ha tenido la oportunidad de estar dentro del terreno de juego ha respondido con goles y no ha sido centro de polémica, hasta el caso de la expulsión mencionada anteriormente.

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