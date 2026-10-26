Juan Brunetta renueva con Tigres por tres años: el argentino quiere convertirse en el nuevo ídolo

El argentino aseguró su continuidad por tres años con los felinos, en medio de una temporada en la que se ha consolidado como su principal referente ofensivo

Juan Brunetta confirma su continuidad en Tigres hasta 2030 | Imago7

Juan Brunetta terminó con las especulaciones sobre su futuro y confirmó que continuará jugando con Tigres tres años más, es decir, hasta 2030 (su contrato terminaba en 2027). El futbolista argentino anunció la extensión de su contrato en medio de un Apertura 2026 complicado para los universitarios, aunque en el plano individual ha conseguido consolidarse como su principal referente ofensivo gracias a sus goles y asistencias.

Con este anuncio, el mediocampista puso fin a los rumores que lo vinculaban con Cruz Azul y el fútbol de Arabia Saudita, al dejar claro que su intención siempre fue permanecer en la institución felina. La confirmación llegó a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de Tigres, donde agradeció la confianza de la directiva, sus compañeros y la afición.

“La semana pasada ya renové el contrato con el club por 3 años, así que nada, feliz de la vida de seguir acá en Tigres, es lo que más deseaba, es lo que más quería. Agradecer a todos, a la gente, a la directiva por la confianza, a mis compañeros que hacen todo para ayudarme”, expresó Brunetta.

La noticia representa un paso importante para la directiva encabezada por Carlos Emilio González, especialmente después de las salidas de André-Pierre Gignac y Ángel Correa, dos futbolistas que habían sido referentes del ataque universitario. En medio de este proceso de cambios, el argentino se ha convertido en uno de los elementos con mayor peso dentro de la plantilla, tanto por su rendimiento como por la responsabilidad que ha asumido en el terreno de juego.

¿Por cuántos años renovó Juan Brunetta con Tigres?

Juan Brunetta extendió su vínculo con Tigres por tres años más, una decisión con la que la institución busca mantener a uno de sus principales futbolistas de cara a los próximos torneos. El argentino expresó su satisfacción por permanecer en el conjunto auriazul, donde ha encontrado estabilidad tanto en el ámbito profesional como en el personal.

El acuerdo también refleja la confianza que mantiene la directiva en el mediocampista, quien ha conseguido recuperar protagonismo después de los cuestionamientos que recibió por su rendimiento durante la primera parte de 2026. Su desempeño en el Apertura ha sido una de las notas positivas para Tigres, que atraviesa dificultades para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

De cara al Clausura 2027, Brunetta se perfila como una de las piezas alrededor de las cuales Tigres podría construir su proyecto deportivo. Su participación en el ataque adquiere mayor relevancia ante la necesidad de reorganizar la plantilla y encontrar futbolistas capaces de asumir responsabilidades en una etapa marcada por los cambios.

¿Cuántos goles tiene Juan Brunetta en el Apertura 2026?

A pesar de los resultados que han complicado el panorama de Tigres, Juan Brunetta se ha convertido en el principal referente ofensivo del equipo durante el Apertura 2026. Después de 13 partidos disputados, el argentino registra ocho goles y cuatro asistencias, cifras que representan 12 participaciones directas en anotaciones y que reflejan su influencia en el ataque universitario.

Sus estadísticas contrastan con el desempeño colectivo del conjunto felino, que se encuentra fuera de los puestos de Liguilla y enfrenta una recta final del campeonato en la que necesita sumar puntos para mantener sus aspiraciones. Mientras Tigres ha tenido dificultades para conseguir resultados, Brunetta ha logrado responder con goles y asistencias, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor protagonismo dentro del plantel.

El argentino pasó de ser uno de los jugadores cuestionados por la afición a convertirse en el máximo goleador del equipo durante el torneo. Su capacidad para generar oportunidades, participar en la construcción de las jugadas y aparecer frente al arco rival lo ha colocado como una pieza fundamental en el esquema de Víctor Manuel Vucetich, quien ha encontrado en el mediocampista uno de sus principales recursos ofensivos.

¿Cuántos goles lleva Juan Brunetta con Tigres?

Desde su llegada a la institución, Juan Brunetta acumula 45 goles en competiciones oficiales con Tigres, una cifra que ha conseguido incrementar durante el Apertura 2026. Sus actuaciones le han permitido ganar protagonismo y mantenerse como uno de los jugadores con mayor aportación al ataque, en un periodo en el que el club busca encontrar nuevos referentes dentro de su plantilla.

Aunque todavía se encuentra lejos de los 219 goles oficiales que consiguió André-Pierre Gignac, máximo goleador histórico del conjunto universitario, el mediocampista tiene la oportunidad de seguir aumentando sus registros. Su objetivo será mantener su participación ofensiva y construir una trayectoria que le permita ocupar un lugar entre los futbolistas más representativos de la historia reciente de Tigres.

Además, las salidas de Gignac y Ángel Correa han incrementado la responsabilidad de Brunetta dentro del equipo. El argentino ha asumido un papel de mayor peso en la generación de jugadas y la definición, por lo que su rendimiento resulta fundamental para una institución que necesita recuperar resultados y mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX.

¿Qué dijo Juan Brunetta sobre su renovación con Tigres?

El futbolista argentino aseguró que su prioridad siempre fue continuar en la institución, por lo que alcanzar un acuerdo para extender su contrato representó el cumplimiento de uno de sus objetivos personales. Brunetta también destacó el cariño que ha desarrollado por el equipo y su afición desde su llegada, además de la importancia que tiene para él y su familia seguir viviendo esta etapa en Monterrey.

“Primero que nada, renovar feliz, ese era un objetivo, es lo que quería, porque desde que llegué acá, se ha convertido para mí y en mi familia, y para mí, siempre lo digo, jugar cada dos fines de semana en el Volcán y con nuestra gente es un sueño. Es increíble”, expresó Brunetta.

Sus declaraciones reflejan el vínculo que ha construido con Tigres y el significado que tiene para él disputar sus partidos como local en el Estadio Universitario. El mediocampista considera al club una parte importante de su carrera y espera seguir correspondiendo a la confianza que ha recibido desde su llegada, tanto de sus compañeros como de los aficionados.

¿Juan Brunetta será el nuevo ídolo de Tigres?

Tigres atraviesa un periodo de transición en el que enfrenta el desafío de encontrar nuevos referentes después de la salida de André-Pierre Gignac, máximo goleador histórico del club. La partida del delantero francés dejó un espacio en el ataque y en la relación del equipo con su afición, por lo que futbolistas como Brunetta tendrán la oportunidad de asumir un papel más importante dentro de la institución.

El argentino ha respondido con goles y asistencias durante el Apertura 2026, aunque sus actuaciones todavía no se han traducido en los resultados colectivos que necesita Tigres. El equipo busca recuperar el protagonismo que mantuvo durante buena parte de la última década, mientras atraviesa un proceso de cambios que exigirá mayor participación de sus principales futbolistas.

Brunetta tiene la oportunidad de asumir un papel de mayor liderazgo dentro del vestidor y consolidarse como uno de los referentes del conjunto universitario. Sin embargo, para alcanzar ese reconocimiento, también necesitará mantener su rendimiento en los próximos torneos y contribuir a que el equipo vuelva a competir por los títulos de la Liga MX.

Con su futuro definido y después de convertirse en uno de los jugadores más productivos del Apertura 2026, el argentino tendrá el desafío de transformar sus estadísticas individuales en resultados colectivos. Su desempeño en los próximos campeonatos será determinante para establecer si puede convertirse en uno de los nuevos ídolos del Volcán.