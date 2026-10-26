Félix Fernández no ve al América como favorito al título: “Pecan de exceso de confianza”

El analista de Claro Sports considera que la derrota ante Pachuca exhibió las debilidades de las Águilas y cuestionó su condición de favorito al título

Félix Fernández analiza la derrota de Las Águilas | Imago 7

La derrota del América por 2-1 ante Pachuca en el Estadio Azteca dejó al descubierto algunas de las debilidades del conjunto azulcrema, que, pese a mantenerse en el liderato del Apertura 2026, comienza a generar dudas de cara a la Liguilla. Félix Fernández, analista de Claro Sports en W Radio, consideró que el equipo dirigido por Guillermo Almada pecó de exceso de confianza, después de una serie de partidos en los que había mostrado una importante capacidad ofensiva.

“América pecó de exceso de confianza. Venía con una seguidilla de partidos en los que tenía mucha llegada, anotaba muchos goles, aunque también recibía”, señaló el exguardameta, quien apuntó a los problemas defensivos que las Águilas no han logrado corregir, incluso durante sus mejores actuaciones.

“No fue un partido tan brillante. En los partidos anteriores recordemos que anoto 10 goles, aunque también recibió cinco. Creo que ha mejorado la defensa del América, pero no lo suficiente para ser tan hermética”.

Para Fernández, la derrota ante los Tuzos representa una advertencia sobre las verdaderas posibilidades del América de conquistar el campeonato. Aunque el conjunto capitalino encabeza la clasificación, el analista considera que su rendimiento todavía no alcanza para colocarlo por encima del resto de los contendientes.

“América no es el máximo favorito al título y este partido desnuda al América”, sentenció, después de un encuentro en el que los azulcremas lograron empatar con un gol de Henry Martín, pero terminaron perdiendo por una anotación de Oussama Idrissi al minuto 74.

A pesar del tropiezo, Fernández señaló que el liderato del América no se encuentra en peligro inmediato, pues el equipo todavía tiene un partido pendiente ante Tijuana. Sin embargo, advirtió que una derrota en ese compromiso podría abrir la puerta para que sus perseguidores recorten distancias en la recta final de la fase regular.

El merecido homenaje a Guillermo Ochoa

El encuentro también estuvo marcado por el emotivo homenaje a Guillermo Ochoa, quien recibió el reconocimiento del americanismo antes y durante el partido. El histórico guardameta fue celebrado con un mural, un tifo, un video de sus mejores momentos y distintas actividades organizadas por el club, que provocaron las lágrimas del homenajeado.

Sobre este reconocimiento, Fernández destacó la importancia de la trayectoria de Ochoa y consideró que cualquier homenaje resulta merecido por lo que ha representado para el América y el fútbol mexicano.

“Ningún reconocimiento va a sobrar por la gran carrera de Memo Ochoa”, expresó el analista, recordando los distintos tributos que ha recibido el arquero. La despedida de la Selección Mexicana con minutos ante Chequia, el partido ante Chile durante la Fecha FIFA de octubre, las 113 camisetas del Ajaccio y la ceremonia previa al partido ante Pachuca.