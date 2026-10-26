Milwaukee vs Brewers vs Tampa Bay Rays en vivo la Serie Mundial 2026: resultado del Juego 3 de la MLB en directo
La serie se traslada al Tropicana Field, en donde Rays buscarán su primer triunfo para alargar la serie. Los Brewers esperan sumar su tercera victoria y pelear por la barrida
¿Dónde ver en vivo el Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB 2026, Brewers vs Tampa Bay Rays?
El Juego 3 de la Serie Mundial 2026 entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se disputará este lunes 26 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Tropicana Field, casa de los Rays.
La transmisión podrá seguirse en México a través de TUDN (Canal 9), ESPN y FOX, además de las plataformas de streaming ViX, Disney+ y FOX ONE. Claro Sports tendrá la cobertura del encuentro con el minuto a minuto y todos los detalles del tercer partido del Clásico de Otoño.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Serie Mundial 2026!
Buenas tardes damas y caballeros. La Serie Mundial 2026 cambia de escenario para el Juego 3, con los Tampa Bay Rays como locales frente a los Milwaukee Brewers. Después de los dos primeros encuentros en el American Family Field, la serie se traslada a Florida con Milwaukee arriba 2-0 y a dos victorias de conquistar el primer campeonato de su historia.
Los Rays tendrán que responder en casa después de dejar escapar una ventaja de cuatro carreras en el segundo partido. Tampa Bay necesita ganar para reducir la diferencia, mientras Milwaukee buscará aprovechar el momento para colocarse a una victoria del título de las Grandes Ligas.
No te pierdas las acciones del Juego 3 entre los Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays dentro de la Serie Mundial 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.