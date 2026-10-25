Posibles alineaciones de Jaguares vs Llaneros por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Felino’ se juega una de sus últimas cartas buscando el milagro de la salvación de categoría.

Jaguares vs Llaneros: posibles nóminas | Claro Sports

Se avecina un duelo de importancia para dos equipos con objetivos distintos. Jaguares y Llaneros se citarán en el Estadio Jaraguay de Montería el próximo lunes 26 de octubre a las 6:00 p.m. (hora COL). Ambas escuadras vienen de conocer la derrota en la última jornada.

El ‘Felino’ encadenó dos partidos seguidos cayendo en Bogotá. Así fue ante Santa Fe y Millonarios, que dejaron al elenco celeste en cuidados intensivos pensando en salvar la categoría. Del otro lado, los de la ‘Media Colombia’ fueron vapuleados a manos del Deportivo Cali y comprometieron sus planes de dar el golpe.

Posible alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Luis Jiménez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante; Esteban Beltrán, Wilfrido de la Rosa, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Carlos Mario Hoyos.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan David Pertuz, Francisco Meza, Dennys Quintero, Jhojan Escobar; JUan Castilla, Juan José Ramírez, Kevin Rincón; Néider Ospina, Luis Miranda y Yorleys Mena. DT: Wilmer Sandoval.

¿Cómo y dónde ver a Jaguares vs Llaneros por la Liga BetPlay DImayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 16, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, estará disponible en la plataforma Win Play.

Últimos cinco partidos de Jaguares

21.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 7.

17.10.2026 | Millonarios 4-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 15.

11.10.2026 | Jaguares de Córdoba 3-2 Deportes Tolima | Fecha 14.

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares de Córdoba | Fecha 13.

27.09.2026 | Jaguares de Córdoba 1-2 Alianza | Fecha 12.

Últimos cinco partidos de Llaneros

21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Independiente Santa Fe | Fecha 15.

15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros | Cuartos de Copa.

09.10.2026 | Once Caldas 1-0 Llaneros | Fecha 14.

04.10.2026 | Llaneros 1-2 América de Cali | Fecha 13.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima).

Jairo Mayorga (Tolima). Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente 2: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). Cuarto árbitro: Juan Pablo Yanes (Córdoba).

Juan Pablo Yanes (Córdoba). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Camilo Colmenares (Boyacá).

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