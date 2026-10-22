Las seis especies que llevan el nombre de Lionel Messi: de una lagartija a una flor albiceleste

Una planta descubierta en Perú se convirtió en la sexta especie bautizada en honor a Lionel Messi, quien también tiene una araña, un hongo y hasta un cóndor fósil con su nombre

Messi extendió su récord mundial en octubre | Reuters | @paulgonzales_PGA

El legado de Lionel Messi va mucho más allá de los terrenos de juego. Su nombre no solamente aparece en los libros de historia del fútbol, sino también en los registros científicos de organismos que habitaron la Tierra hace millones de años y especies que todavía viven en rincones de Sudamérica.

El pasado 2 de octubre de 2026, un grupo de investigadores publicó el descubrimiento de Salvia messii, una planta originaria de los Andes peruanos que se convirtió en la sexta especie bautizada en honor al futbolista argentino. Con este nuevo reconocimiento, el campeón del mundo amplió una marca que ya le pertenecía. En mayo de 2024, Guinness World Records lo reconoció como el futbolista con más especies nombradas en su honor, con cinco. Ahora la cifra asciende a seis, repartidas entre una lagartija, una araña, dos organismos fósiles, un hongo y una planta.

Nombrar especies en honor a personalidades famosas es una tradición dentro de la comunidad científica. Cuando los investigadores descubren un organismo desconocido, pueden dedicarle su nombre a alguien que admiran, siempre que cumplan con las reglas internacionales de nomenclatura. Científicos, artistas, políticos y deportistas han recibido este tipo de homenajes.

Liolaemus messii: la lagartija de Messi (2021)

Ruiz, Quipildor, Escalante, Valdecantos, Lobo | Instituto de Bio y Geociencias NOA

La primera especie en recibir el nombre del argentino fue una pequeña lagartija descubierta en las montañas de Salta, al noroeste de Argentina. Aunque fue presentada oficialmente en 2021, su historia comenzó el 7 de abril de 2017, cuando un grupo de investigadores recolectó un ejemplar macho a más de 3,300 metros de altitud, en una zona de clima frío, seco y ventoso.

La Liolaemus messii puede medir aproximadamente siete centímetros de cuerpo, sin contar la cola, y pertenece a un grupo de lagartijas sudamericanas adaptadas a condiciones extremas. Su alimentación es omnívora, por lo que consume tanto plantas como pequeños animales.

Esta especie recibió su nombre antes de que Argentina conquistara el Mundial de Qatar. Los autores destacaron al futbolista no solamente por su calidad deportiva, sino por considerarlo un ejemplo de humildad y caballerosidad. Fue el primer reconocimiento científico de una lista que seguiría creciendo.

Discinisca messii: el fósil marino que celebró el Mundial (2023)

Discinisca messii | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Discinisca messii fue un pequeño organismo marino que vivió hace aproximadamente 20 millones de años en las aguas que cubrían la Patagonia argentina. Sus restos fueron encontrados en la provincia de Chubut y descritos oficialmente en mayo de 2023.

Este organismo vivía adherido a superficies duras en aguas poco profundas y se alimentaba filtrando pequeñas partículas y microorganismos presentes en el mar. Su descubrimiento se produjo a partir del análisis de fósiles recuperados en antiguos depósitos marinos.

La elección del nombre estuvo directamente relacionada con Qatar 2022. Damián Pérez, uno de los investigadores responsables del descubrimiento, explicó que la preparación final del estudio coincidió con diciembre de 2022, cuando Argentina celebraba su tercera Copa del Mundo. En medio de los festejos por el título, dedicarle la nueva especie a Messi terminó convirtiéndose en una manera de sumarse a la celebración nacional.

Acanthogonatus messii: la pequeña araña patagónica (2023)

Fiorella SIGNOROTTO, Mariana MANCINI & Nelson E. FERRETTI vía Zoosystema

En septiembre de 2023, Messi sumó una nueva especie a su colección. Se trata de Acanthogonatus messii, una araña descubierta en la Patagonia argentina, cerca de Rada Tilly, en la provincia de Chubut. Pertenece al grupo de las migalomorfas, que incluye arañas conocidas por vivir en madrigueras y refugios subterráneos.

El macho utilizado para describir la especie apenas medía 9.19 milímetros de largo, mientras que algunas hembras estudiadas alcanzaban aproximadamente 12 milímetros. Habita terrenos arenosos con arbustos bajos, donde construye pequeñas madrigueras que le sirven como refugio.

El 24 de noviembre de 2018, el investigador Nelson Ferretti encontró al macho mientras caminaba durante la noche. Las hembras, en cambio, tuvieron que ser localizadas excavando sus madrigueras. Posteriormente, los científicos compararon sus características físicas y realizaron análisis para demostrar que estaban frente a una especie desconocida.

En el artículo publicado en la revista Zoosystema, los investigadores dedicaron la especie a Messi por considerarlo uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Mencionaron sus siete Balones de Oro, la cifra que había conseguido hasta ese momento. Curiosamente, la publicación apareció en septiembre de 2023, apenas unas semanas antes de que el argentino recibiera el octavo.

Vultur messii: el cóndor de más de 4.8 millones de años (2023)

Messi también tiene un cóndor con su nombre, aunque no se trata de una especie que todavía pueda verse sobrevolando los Andes. Vultur messii es un ave extinta que habitó el territorio argentino hace más de 4.8 millones de años y cuyo descubrimiento fue publicado en diciembre de 2023.

Sus restos fueron encontrados en la provincia de Catamarca, al noroeste del país. Los investigadores solamente contaban con un fragmento de fémur derecho. Sin embargo, ese hueso conservaba características suficientes para distinguirlo del cóndor andino actual.

Los cuatro investigadores responsables del trabajo quisieron homenajear a Lionel Messi por su trayectoria y, especialmente, por haber liderado a la selección argentina hasta el título mundial de Qatar. De esta manera, el capitán de la Albiceleste terminó compartiendo su apellido con un ave que existió millones de años antes de la aparición de los seres humanos.

Cercopemyces messii: el hongo escondido en las selvas argentinas (2024)

Cercopemyces messii | Agustín Pastor Martínez

Cercopemyces messii es una especie de hongo descubierta en el Parque Nacional Baritú, una región protegida de la provincia de Salta que forma parte de las Yungas argentinas. A diferencia de los organismos anteriores, no pertenece al reino animal, sino al de los hongos.

Su hábitat está formado por bosques húmedos de montaña, donde los investigadores realizaron expediciones para identificar especies poco conocidas.. El descubrimiento formó parte de una investigación que también permitió describir otra especie nueva de hongo, llamada Clitocybe cedrelae.

El trabajo también ayudó a llamar la atención sobre la biodiversidad de las Yungas, donde todavía existen organismos que no han sido descritos formalmente.

El equipo encabezado por Agustín Martínez decidió bautizar al hongo en honor a Lionel Messi por su extraordinario talento y por la alegría y el orgullo que ha provocado entre los argentinos. Los autores también advirtieron sobre las amenazas que enfrenta el hábitat de esta especie. Así, un homenaje futbolístico terminó dando visibilidad a un ecosistema cuya conservación resulta fundamental para numerosos organismos.

Salvia messii: la flor albiceleste que llevó a Messi a las seis especies (2026)

El homenaje más reciente llegó el 2 de octubre de 2026, cuando la revista científica Phytotaxa publicó el descubrimiento de Salvia messii, una planta originaria de los Andes de Perú y la primera especie de esta colección que fue descubierta fuera de Argentina.

Se trata de un arbusto que puede alcanzar aproximadamente un metro y medio de altura y crece en zonas montañosas Su característica más llamativa está en las flores, que presentan tonalidades azul celeste y blanco, como la camiseta de la selección argentina.

El investigador Rolando Uría observó una fotografía de una planta que no parecía corresponder a las especies de salvia conocidas en la región. Aquella imagen desencadenó una investigación junto con Paúl Gonzáles y Jean Capcha-Ramos, quienes realizaron trabajos de campo entre 2023 y 2025 hasta confirmar que se trataba de una nueva especie.

Los científicos explicaron que el nombre reconoce la perseverancia, humildad y excelencia deportiva de Messi, además de la conexión especial con los colores de sus flores. “Messi se despide… pero su nombre florece“, compartió Gonzáles tras el retiro del argentino de la selección nacional. Debido a su distribución limitada, la planta fue evaluada como especie en peligro de extinción en el estudio original.

¿Por qué las especies de Messi llevan dos letras ‘i’ en su nombre?

Las seis especies llevan el apellido messii por una regla de nomenclatura científica. Los nombres de los organismos utilizan formas latinas y, cuando se dedican a una persona, pueden incorporar una terminación especial para expresar que fueron nombrados en su honor.

En este caso, cuando se utiliza el apellido de un hombre, se añade una letra ‘i’ al final. Esta fórmula también aparece en organismos dedicados a otras figuras históricas, aunque la terminación puede cambiar dependiendo del nombre de la persona y de cómo se construya su versión científica.

De Darwin a Ronaldinho: otras personalidades con especies nombradas en su honor

Charles Darwin: Un estudio publicado en 2011 identificó 301 taxones animales relacionados con su nombre, incluidos más de 250 especies. Si se consideran otros grupos de organismos, sus homenajes científicos superan los 300.

David Attenborough: El británico también ha inspirado los nombres de decenas de especies, tanto vivientes como fósiles. Entre ellas destaca Nepenthes attenboroughii, una planta carnívora descubierta en Filipinas, cuyo nombre reconoce su contribución al conocimiento y la conservación de la naturaleza.

Barack Obama: El expresidente de Estados Unidos también cuenta con aproximadamente una docena de organismos bautizados en su honor. Entre los más curiosos aparecen una araña, un pez, un liquen y hasta un reptil prehistórico. Las dedicatorias han reconocido desde su trayectoria política hasta su apoyo a la ciencia y la educación.

Diego Armando Maradona: El otro gran ídolo del fútbol argentino tampoco se quedó fuera. Su nombre ha sido utilizado en cuatro denominaciones científicas, entre ellas una libélula fósil, un parásito de peces y un caracol marino. Una de las más curiosas es Anaphes maradonae, una diminuta avispa dedicada al Diez por un investigador admirador del Napoli, aunque posteriormente se determinó que pertenecía a una especie descrita con anterioridad.

Ronaldinho: El brasileño recibió uno de los homenajes más originales. En 2012, investigadores bautizaron una abeja de Brasil como Eulaema quadragintanovem. El nombre significa 49 en latín, una referencia al número que Ronaldinho utilizaba en el Atlético Mineiro para homenajear a su madre, nacida en 1949.