El PSG se pierde la gala del Balón de Oro por segundo año consecutivo tras aplazamiento de partido ante Lyon

Las protestas en París obligaron a reprogramar el PSG vs Lyon para el lunes 26 de octubre, fecha que coincide con la entrega del Balón de Oro

Los parisinos enfrentarán al Lyon este lunes 26 de octubre | Julien de Rosa/AFP

El Paris Saint-Germain se quedará sin representación de sus estrellas en la ceremonia del Balón de Oro por segundo año consecutivo. La Ligue 1 anunció este viernes 23 de octubre que el partido ante el Olympique Lyon, correspondiente a la jornada 8 del campeonato francés, fue reprogramado para el lunes 26 de octubre, el mismo día en que se celebrará la gala en Londres.

La decisión responde a las manifestaciones previstas en la capital francesa durante el fin de semana, que obligaron a las autoridades a modificar el calendario por motivos de seguridad. El encuentro, originalmente programado para el domingo 25 de octubre, se disputará el lunes a las 20:30 horas locales (13:30 del centro de México), apenas media hora antes del inicio de la ceremonia del Balón de Oro.

¿Por qué se aplazó el PSG vs Lyon de la Ligue 1?

La Prefectura de Policía de París prohibió que el encuentro se celebrara el domingo debido a las movilizaciones sociales previstas para este fin de semana. Las autoridades buscan reforzar la seguridad después de las protestas del 17 de octubre, que reunieron a cientos de miles de personas en Francia y estuvieron acompañadas por episodios de violencia, saqueos y enfrentamientos.

Ante la necesidad de desplegar un importante número de agentes en la capital, la Liga de Fútbol Profesional de Francia confirmó el cambio mediante un comunicado oficial.

“La LFP toma nota de la orden de la Prefectura de Policía que prohíbe la organización del encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Olympique Lyonnais, correspondiente a la octava jornada de la Ligue 1, el domingo 25 de octubre, y decide aplazar el partido al lunes 26 de octubre a las 20:30 horas“.

El PSG se perdería la gala del Balón de Oro por segundo año consecutivo

El cambio de fecha provocó un conflicto inesperado para el conjunto dirigido por Luis Enrique, ya que varios de sus futbolistas están nominados a los premios del Balón de Oro 2026. La ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre en el Palladium de Londres, a partir de las 14:00 horas del centro de México, cuando el equipo parisino estará disputando su encuentro frente al Lyon.

Entre los jugadores nominados aparecen Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz y Ferran Torres. Luis Enrique también figura entre los candidatos al premio de mejor entrenador. Aunque algunos futbolistas lesionados podrían tener la posibilidad de viajar a Londres, quienes sean convocados para el encuentro no podrán asistir a la ceremonia.

El PSG ya enfrentó este mismo problema en 2025, cuando su partido contra el Olympique de Marsella fue aplazado debido a las fuertes lluvias registradas en el sur de Francia.

Aquel encuentro terminó disputándose el 22 de septiembre, precisamente el día de la entrega del Balón de Oro 2025. Mientras buena parte del equipo permaneció en Marsella para disputar el clásico, Ousmane Dembélé pudo acudir a la ceremonia debido a que se encontraba lesionado. El delantero francés terminó conquistando el premio individual más importante del fútbol mundial.