Samuel Umtiti cuestiona la nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro: “Pensé que era una broma”

El campeón del mundo con Francia en el 2018 puso en duda la candidatura del mexicano pese a sus goles con Al Qadsiah y el Tri durante la temporada

La nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026 generó cuestionamientos en Europa. Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y exjugador del Barcelona, puso en duda los méritos del delantero mexicano para formar parte de los 30 candidatos al reconocimiento que entrega France Football.

Durante su participación en el programa After Foot, el exdefensa francés habló sobre la lista de aspirantes y utilizó el nombre de Quiñones como ejemplo para expresar su desacuerdo con algunos de los criterios considerados para elegir a los nominados.

“Incluyen a Quiñones, pero ¿qué hizo en el Mundial? ¿Cuatro goles para México, eliminados en octavos de final? Cuando vi eso, pensé que era una broma. En serio, ni siquiera veo esta ceremonia”, expresó Umtiti al referirse directamente al atacante de la Selección Mexicana.

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Las palabras del francés llegan después de una temporada en la que Quiñones se colocó entre los principales goleadores del fútbol internacional. Con Al Qadisiya conquistó el título de goleo de la Liga de Arabia Saudita con 33 anotaciones, una cifra que le permitió terminar por encima de otros atacantes de la competencia. La propia Saudi Pro League confirmó al mexicano como ganador de la Bota de Oro de la temporada 2025-26.

Su rendimiento también tuvo continuidad con México durante la Copa del Mundo 2026. Quiñones disputó cinco encuentros, marcó cuatro goles y dio una asistencia, además de convertirse en uno de los principales referentes ofensivos del equipo que llegó hasta los octavos de final, donde cayó 3-2 contra Inglaterra.

Los cuatro tantos también colocaron al delantero en un sitio dentro de la historia del Tricolor. Con esa producción alcanzó a Luis Hernández y Javier Hernández entre los máximos anotadores de México en Copas del Mundo, de acuerdo con los registros de FIFA.

¿Por qué Umtiti critica el Balón de Oro?

El cuestionamiento del francés no se limitó a Quiñones. Umtiti aprovechó el debate para poner en duda el peso que han adquirido las estadísticas individuales y aseguró que el Balón de Oro ha perdido relevancia para él. “La gente piensa mucho más en ganar el Balón de Oro que en los premios colectivos. Puedes ganar una Champions League con tu equipo y solo piensas en ti mismo”, señaló.

“Vamos a hablar de estadísticas otra vez, y eso no es suficiente. El fútbol no se trata solo de estadísticas”, añadió Umtiti, quien considera que los reconocimientos individuales pueden desplazar la atención de los objetivos colectivos dentro de un equipo.

El exseleccionado francés también aseguró que dejó de seguir con atención el premio después de la etapa dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Desde la era Messi-Ronaldo ya ni siquiera miro ese trofeo. Ellos tenían estadísticas increíbles y si no ganaban un título importante, realmente no importaba porque su temporada era increíble”, explicó.

La discusión alrededor de Quiñones aparece después de que France Football lo incluyera entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, reconocimiento a una campaña marcada por su título de goleo en Arabia Saudita y sus cuatro anotaciones con México en el Mundial. Su presencia en la lista abrió el debate fuera del país, y Umtiti fue uno de los primeros en cuestionar públicamente si esos números son suficientes para competir por el premio.

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