Pico y placa en Bogotá para este 11 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este viernes 11 de septiembre de 2026.

Pico y placa Bogotá

Culmina la semana laboral en Bogotá. Es importante tomar nota en aras de evitar una posible multa que comprometa su bolsillo, puesto que el cumplimiento del pico y placa en la ciudad es muy riguroso. El personal de tránsito no tendrá ninguna contemplación si lo ve infringiendo la norma, por lo que en Claro Sports le contamos cuáles son las restricciones para el viernes 11 de septiembre.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 11 de septiembre de 2026

De cara al último día de la semana con esta medida, las placas terminadas entre 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular por las calles de Bogotá. Esto se efectúa por ser día impar. De lo contrario, las matriculas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde.

Horario del pico y placa en Bogotá

La hora no presenta ninguna variación hasta la fecha. En efecto, empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Salvo excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es menester que usted busque medios alternos para desplazarse en la ciudad.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Motocicletas, así como vehículos de motor eléctrico, no entran en la obligación. De lo contrario, podrá transitar siempre y cuando cumpla con un premiso especial debido a varias excepciones: transporte de personas en condición de discapacidad, labores de atención médica, prensa o destinación de servicios médicos. Otro método es el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si pasa por alto la medida, el asunto puede costarle un montón. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Súmele otras consecuencias, como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por la grúa y parqueo en patios.

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