Lamine Yamal, tajante con Dembélé y el Real Madrid sobre el Balón de Oro: “No me voy a poner a suplicar”

Las palabras del jugador del Barcelona previo al debut en la Champions, en la que los premios y la presión del equipo merengue fueron protagonistas previo al primer partido ante el Feyenoord

Lamine Yamal habla del Balón de Oro | JOSEP LAGO / AFP

Lamine Yamal es uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro del 2026, por más que desde las capitales de Francia y de España hagan menos la temporada del jugador del Barça, pero el de Mataró pasa de enredarse con las palabras de Mbappé, Dembélé y Mourinho.

El martes 8 de septiembre fue la rueda de prensa previa al debut del equipo culé en la Champions, en el Camp ante el Feyenoord, donde Lamine aseguró que no hará campaña, como aparentan hacer desde el Real Madrid o el PSG.

“No creo que necesite hacerlos pensar que lo merezco yo, cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso del año que he hecho con mi equipo y con la selección: somos campeones del mundo y hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. He dado un nivel increíble y no me voy a poner a suplicar nada“, declaró el 10 del Barça.

Ousmane Dembélé, el último ganador del premio de France Football, incendió las redes sociales al asegurar que Lamine no estaba en su Top 3: “Es amigo de Kylian, ¿no?“, bromó Yamal, además de recordar que esa omisión podría basarse en los resultados de las selecciones, incluyendo la victoria de España ante Francia en las semifinales del Mundial.

“La verdad que no me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Las dos veces que les he enfrentado a los dos juntos les habré caído mal por algo. Es normal. Me llevó bien con Ousmane. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto”.

¿Los reclamos del Real Madrid condicionan la temporada?

El arranque de la temporada 2026/27 tiene al Barça con paso perfecto, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid en LaLiga, donde ya hay polémica por la última jugada de los merengues ante el Betis, reclamando que no se repitió un penalti. Lamine pasa de las polémicas:

“Si van dos años sin ganar, será su problema. Nosotros estamos muy contentos con el arbitraje y con todo. Tendrías que preguntarles a ellos. Yo les veo contentos”.

La Champions, gran objetivo de la temporada culé

El Barça no gana la Champions desde 2015. Si bien el equipo ha sumado trofeos la próxima temporada, Lamine Yamal pone la ‘Orejona’ como principal objetivo: “No hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el equipo está motivado. Está en nuestra mente aquí en Barcelona, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao…”.

Lamine, quien es uno de los capitanes del Barça para esta temporada, reconoce que lo más importante es seguir sumando trofeos a las vitrinas. “A nivel colectivo, ya lo he dicho: seguir ganando títulos y obviamente esta competición tan especial como lo es la Champions. Soy un jugador joven, con muchos aspectos para mejorar, pero que escuchando siempre podré mejorar. Es mi objetivo”.

MÁS INFORMACIÓN: El calendario de la jornada 1 de la Champions

El 10 del Barça ha estado en la polémica en el inicio de la temporada. Si bien tiene cuatro goles en cuatro partidos, su comportamiento en el campo ha llevado a la prensa a cuestionar si está feliz, pero Lamine fue tajante: está mejor que nunca.

“Estoy muy feliz. No sé por qué se habló tanto. Tenía 19 años, venía de ganar un Mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida. Estaba contentísimo, solo que parece que de repente ha cambiado todo. Sigo igual de siempre, con mucha ilusión. En ningún de mi vida he estado más feliz que ahora“.

A mitad del Mundial, en el mes de julio, Lamine Yamal cumplió 19 años, pero asegura que su entorno le ayuda a no perder el piso pese al gran inicio de su carrera. “Es fácil de gestionar. Al final, estoy en un vestuario donde hay grandísimos jugadores, gente que ha hecho más que yo en el fútbol. Intento centrarme en jugar, ganar y luego volver y estar con mi familia en casa, que siempre te deja los pies en el suelo“.

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