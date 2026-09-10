Matías Almeyda evita comparar los Clásicos: “Al aficionado le interesa su Clásico”

El argentino recordó algunas de las rivalidades que experimentó durante su carrera como futbolista y entrenador

Matías Almeyda dirigirá su primer Clásico Regio | Imago7

Matías Almeyda, técnico de Rayados, sabe perfectamente lo que significa vivir un Clásico. Lo hizo como futbolista en Argentina, España e Italia y posteriormente como entrenador de Chivas frente al América, pero a unos días de dirigir por primera ocasión el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, el argentino evitó colocar las grandes rivalidades del fútbol en diferentes escalones.

“No sé si pondría niveles. Son Clásicos, y sé lo que significa un Clásico para cada aficionado. Al aficionado no le interesan los demás, le interesa su Clásico”, dijo Almeyda al ser cuestionado sobre cuál de las rivalidades tiene mayor trascendencia en el fútbol mexicano.

El entrenador de Rayados evitó así comparar el Clásico Nacional entre Chivas y América con el enfrentamiento entre Monterrey y Tigres que vivirá por primera ocasión desde el banquillo albiazul.

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Almeyda recuerda los Clásicos que disputó como jugador

El argentino tiene una larga historia alrededor de este tipo de partidos; Almeyda recordó algunas de las rivalidades que experimentó durante su carrera como futbolista y entrenador antes de agregar el Clásico Regio a su lista.

“Yo he tenido posibilidades desde el inicio, por River contra Boca, Sevilla y Betis, Roma y Lazio, Inter contra Juve, y el Chivas contra América. Estoy entusiasmado con este nuevo desafío que tengo en mi vida deportiva”, recordó el entrenador argentino.

Monterrey recibirá a Tigres en la edición 143 del Clásico Regio, partido correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX que se disputará el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA.

Matías Almeyda pide respeto para Vucetich

La presencia de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo de Tigres agregará otro ingrediente especial al partido. El actual entrenador de los felinos construyó una parte importante de su historia precisamente con Monterrey y ahora regresará al Gigante de Acero defendiendo los colores del máximo rival.

Almeyda fue cuestionado sobre la posibilidad de que los seguidores de Rayados reciban de manera negativa a Vucetich y defendió la historia que construyó el Rey Midas con la institución.

“Creo que sería un grave error, porque es una persona que le dio mucho a este club. Y después nosotros trabajamos, y a veces te identificas con un lugar y también hay que ver el sentimiento de cada ser humano, y es respetable. Mientras estuvo acá, de hecho, es el más ganador de este club”, señaló el entrenador de Rayados.

¿Qué ganó Víctor Manuel Vucetich con Monterrey?

Vucetich construyó una de las etapas más exitosas en la historia del Monterrey, el Rey Midas conquistó con Rayados los títulos de Liga MX del Apertura 2009 y Apertura 2010, además de ganar tres Concachampions consecutivas. Esos campeonatos lo convirtieron en uno de los entrenadores más importantes en la historia de la institución. Ahora estará del otro lado.

Vucetich llegará al Gigante de Acero como entrenador de Tigres para enfrentar a Matías Almeyda, quien disputará su primer Clásico Regio y dejó clara su postura antes del encuentro.

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