FIFA abre expediente contra Argentina y la AFA por la bandera de Malvinas e incidentes en la final

El organismo analiza posibles sanciones por conductas discriminatorias, fallas de seguridad y enfrentamientos registrados durante el Mundial 2026

La selección argentina quedó bajo investigación después de la Copa Mundial 2026. La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por hechos registrados en distintos partidos, además de iniciar expedientes individuales por los incidentes ocurridos tras la final frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El organismo analiza posibles incumplimientos relacionados con manifestaciones ajenas al deporte, conductas inadecuadas, discriminación, retrasos en los encuentros y fallas en los protocolos de seguridad. El caso también incluye la exhibición de mensajes considerados inapropiados y el lanzamiento de objetos desde las tribunas, aunque todavía no existe una resolución ni se han anunciado sanciones.

¿Por qué la FIFA abrió un expediente contra la AFA?

Posibles sanciones para jugadores y federación | Reuters

El procedimiento contra la AFA contempla posibles infracciones de cuatro apartados del Código Disciplinario. La FIFA mencionó el artículo 13, relacionado con el uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones de una naturaleza distinta a la competencia; el artículo 14, sobre conducta inadecuada; el artículo 15, correspondiente a discriminación y agresiones racistas; y el artículo 17, referente al orden y la seguridad en los partidos. La investigación no se limita a un solo episodio, sino que toma en cuenta situaciones ocurridas durante varios encuentros del Mundial.

Entre los elementos incluidos aparecen cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el inicio de los partidos, incumplimientos de los protocolos de juego y seguridad, mensajes exhibidos por integrantes del equipo y aficionados, así como objetos lanzados desde las gradas. Estos hechos podrían derivar en medidas contra la federación argentina si la Comisión Disciplinaria determina que existió responsabilidad institucional.

Aunque el comunicado oficial no identifica de manera directa cada mensaje investigado, distintos reportes relacionan el procedimiento con la bandera mostrada por futbolistas argentinos después de vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal disputada el 15 de julio en Atlanta. El mensaje hacía referencia a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La FIFA evaluará si esa exhibición representó una manifestación política dentro de un evento deportivo, una conducta contemplada en el artículo 13 de su reglamento.

La bandera fue sostenida durante los festejos posteriores al encuentro contra Inglaterra, antes de que Argentina enfrentara a España por el título. No se trata de la primera ocasión en que una manifestación de este tipo queda bajo revisión: en 2014, la federación argentina recibió una multa después de que sus jugadores mostraran un mensaje similar antes de un amistoso contra Eslovenia. Por ahora, la apertura del expediente únicamente representa el inicio del proceso y no una sanción definitiva.

Paredes, Molina, Almada, Ayala y Gavi también son investigados

Además del procedimiento contra la AFA, la FIFA abrió expedientes individuales a partir del informe elaborado por el procurador designado para los casos disciplinarios y de ética. Leandro Paredes enfrenta tres cargos por una posible agresión, mientras que Nahuel Molina tiene dos señalamientos bajo el mismo concepto: uno por un acto consumado y otro por un intento.

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, también fue incluido con un cargo por posible agresión. Las acusaciones están relacionadas con lo sucedido al término de la final, cuando se generaron empujones y enfrentamientos mientras los jugadores españoles ingresaban al terreno de juego para celebrar el campeonato. La FIFA deberá revisar las imágenes, los informes arbitrales y los descargos antes de determinar la responsabilidad de cada involucrado.

Molina aparece además con un cargo por conducta antideportiva, al igual que Thiago Almada. El procedimiento no alcanza únicamente a Argentina, pues el español Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, también deberá responder por un posible acto antideportivo durante la confrontación. En total, Paredes acumula tres cargos, Molina tres, Ayala uno, Almada uno y Gavi uno.

Los incidentes comenzaron después del silbatazo final del partido que España ganó 1-0 en tiempo extra. Nahuel Molina estuvo involucrado en un cruce con Rodri, mientras que Paredes protagonizó enfrentamientos con Eric García y Gavi. Almada también intervino en el tumulto y Ayala fue señalado por un episodio con Dani Olmo. Estas acciones forman parte de procedimientos separados del expediente general contra la AFA.

La Comisión Disciplinaria concedió a la federación, los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico la posibilidad de presentar sus argumentos. Después de revisar los descargos y el material recopilado, el organismo emitirá una resolución. La FIFA no estableció un plazo para anunciar su decisión ni adelantó qué castigos podrían imponerse, por lo que Argentina y España deberán esperar el cierre formal del proceso.

Te puede interesar