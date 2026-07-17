Ronaldo Nazário cuestiona a Cristiano y Neymar: “Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo”

Ronaldo Nazário advirtió que Cristiano Ronaldo y Neymar enfrentan una batalla contra el desgaste físico que puede definir su futuro profesional

El ‘Fenómeno’ señala que nadie resiste el paso del tiempo | Reuters

Ronaldo Nazário abrió el debate sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y Neymar después de la participación de ambos en el Mundial 2026. El exdelantero brasileño consideró que las dos figuras han llegado a una etapa en la que el deseo de competir comienza a encontrarse con las limitaciones físicas acumuladas durante sus carreras.

Las declaraciones fueron realizadas en ESPN Brasil, donde el campeón del mundo en 1994 y 2002 analizó las dificultades que enfrentan los futbolistas veteranos para mantenerse en competencias de máxima exigencia. Sus palabras se produjeron después de las eliminaciones de Portugal y Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo. “El cuerpo te dice que ya no puedes más. Creo que Cristiano y Neymar han llegado a un punto en su relación con sus cuerpos. Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo”, expresó Ronaldo Nazário al referirse al desgaste físico que enfrentaron los dos atacantes durante el torneo.

El brasileño habló desde su experiencia como futbolista, luego de que su propia trayectoria estuviera marcada por lesiones y procesos de recuperación. Para Ronaldo, la capacidad técnica y la lectura del juego pueden mantenerse, pero la respuesta física deja de acompañar las decisiones que el jugador imagina dentro de la cancha.

Ronaldo cuestiona el nivel de Cristiano para un Mundial

La reflexión fue más directa cuando Ronaldo Nazário se refirió a Cristiano Ronaldo. El exdelantero señaló que el portugués todavía puede competir en Arabia Saudita, aunque consideró que la intensidad de una Copa del Mundo representa un desafío diferente por el ritmo, la recuperación y la calidad de los rivales. “La batalla contra el cuerpo es realmente muy difícil de ganar. Quizás todavía tenga el nivel para jugar en Arabia Saudita, pero cuando se trata de jugar una Copa del Mundo, uno se da cuenta de que es mucho más difícil, porque el nivel es mucho más alto”, afirmó el brasileño.

Cristiano Ronaldo disputó el Mundial 2026 con 41 años y marcó tres goles antes de la eliminación de Portugal. El delantero convirtió dos veces ante Uzbekistán y también anotó frente a Croacia, pero no pudo evitar la derrota por 1-0 contra España en los octavos de final, encuentro resuelto con un gol de Mikel Merino.

A pesar de las críticas por su rendimiento, Cristiano volvió a dejar registros en la competencia. El atacante se convirtió en el primer futbolista que marca en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, después de haber participado también en los torneos de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Antes del partido contra España, el capitán de Portugal confirmó que el Mundial 2026 sería el último de su carrera. Sin embargo, todavía no ha anunciado oficialmente su retiro de la selección portuguesa, por lo que su continuidad internacional permanece abierta después de la eliminación.

Neymar también recibe la advertencia de Ronaldo

Neymar fue el otro futbolista mencionado por Ronaldo Nazário. El atacante brasileño llegó al Mundial después de varios problemas físicos y solamente participó en dos encuentros, ambos ingresando desde el banquillo, con un gol durante la competencia. Brasil quedó eliminado por Noruega en los octavos de final.

La presencia del jugador de Santos ya había generado dudas antes del torneo debido a sus antecedentes de lesiones. Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la convocatoria por su experiencia, su influencia en el grupo y su capacidad para producir acciones ofensivas, aunque su participación terminó siendo reducida. “A pesar de nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y las ganas de jugar para siempre, al final es el cuerpo el que termina decidiendo por nosotros. Hoy ya no juego al fútbol porque mi mente funciona de una manera que mi cuerpo ya no puede seguir”, añadió Ronaldo Nazário.

Las declaraciones del exatacante no solamente apuntaron al rendimiento de Cristiano Ronaldo y Neymar durante el Mundial. También plantearon una reflexión sobre el momento en que un futbolista debe modificar su papel, reducir sus minutos o poner fin a una etapa, incluso cuando conserva la motivación para continuar compitiendo.

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