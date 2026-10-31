Bayern Munich vs Bourssia Dortmund, en vivo la Buyndesliga 2026/27: resultado y goles de la jornada 8

Este sábado 31 de octubre se vivirán las emociones de un nuevo Der Klassiker y todos los detalles estarán en Claro Sports.

Directo Bayern Munich Vs Borussia Dortmund/ Claro SPorts

Este sábado 31 de octubre se vivirá una nueva jornada de Der Klassiker, el partido más importante que se puede vivir en cualquier Bundesliga. Bayern Munich recibe en la jornada 8 de la edición 2026/27 aun Borussia Dortmund que espera dar el batacazo en condición de visitante. Plato fuerte del rentado alemán.

¿A qué hora inicia el Bayern Munich vs Borussia Dortmund hoy, 31 de octubre de 2026?

Colombia: 12:30 m.

Centro de México: 11:30 hs.

Argentina: 14:30 hs.

Alineaciones del Bayern Munich vs Borussia Dortmund para la jornada 8, al momento

Bayern Munich: Jonas Urbig; Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Joshua Kimmich; Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović, Ismael Saibari, Alphonso Davies; Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane.

Borussia Dortmund: Kobel; Aton, Schlotterbeck, Bellingham, Nmecha, Guirassy, Beier, Chukwuemeka, Gadou, Svensson y Veerman.

¿Dónde ver el Bayern Munich vs Borussia Dortmund en vivo? Canales de TV y streaming online

Colombia: ESPN – Disney+.

ESPN – Disney+. México: Fox – Fox One.

Fox – Fox One. Argentina: ESPN – Disney+.

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