Aurora vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatmala 2026

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Aurora vs Antigua GFC, horario y dónde ver, Liga de Guatemala | Claro Sports

Aurora FC y Antigua GFC se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio Cementos Progreso, donde ambos equipos buscarán sumar puntos para cumplir sus objetivos en la recta final de la fase regular. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 4 de septiembre, Antigua se impuso por 2-1.

El conjunto aurinegro llega a este compromiso ubicado en la sexta posición de la tabla con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y ocho derrotas. Después de 17 jornadas, Aurora intentará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado que le permita mantenerse entre los equipos que avanzarán a la siguiente fase del campeonato.

Por su parte, los aguacateros encabezan la clasificación con 32 unidades, tras registrar diez triunfos, dos empates y cinco derrotas. El equipo colonial buscará repetir la victoria conseguida en el enfrentamiento anterior y conservar el primer puesto, actualmente con dos puntos de ventaja sobre Municipal, su principal perseguidor.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Antigua GFC de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Antigua GFC será el domingo 1 de noviembre a las 11:00 horas en el Estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Antigua GFC hoy

Aurora y Antigua GFC no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora : Liborio Sánchez, Alex Díaz, José Manuel Lemus, Carlos Flores, Klisman García, Roger Hernández, Jose Grajeda, Hugo del Cid, Andres Echeverria, Héctor Morales, Luis Aguilar. DT : Saúl Phillip

: Liborio Sánchez, Alex Díaz, José Manuel Lemus, Carlos Flores, Klisman García, Roger Hernández, Jose Grajeda, Hugo del Cid, Andres Echeverria, Héctor Morales, Luis Aguilar. : Saúl Phillip Antigua GFC: Luis Morán, Alexander Robinson, José Ardón, Suhander Zúñiga, José Gálvez, José Rosales, Santiago Garzaro, Enrique Camargo, Diego Fernández, Agustín Maziero, William Fajardo. DT: Mauricio Tapia.

MÁS INFORMACIÓN: Antigua gana con un golazo a San Pedro y vuelve a ser líder del Apertura

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Antigua GFC:

4 de septiembre de 2026 | Antigua GFC 2-1 Aurora | Torneo Apertura

4 de abril de 2026 | Aurora 0-2 Antigua GFC | Torneo Clausura

18 de febrero de 2026 | Antigua GFC 2-0 Aurora | Torneo Clausura

17 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 4-2 Aurora | Torneo Apertura

14 de diciembre de 2025 | Aurora 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura

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