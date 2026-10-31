Rating Colombia del 30 de octubre de 2026, según CNC: ‘Yo me llamo’ cierra otra semana en la cima

Masterchef Celebrity Colombia sigue remando, la cocina más famosa del mundo cerró en el top 5 del escalafón.

Programa Yo Me Llamo | @caracoltv

‘Yo me llamo’ cierra esta semana como el programa más visto en Colombia, la combinación de los mayores con los mini es una jugada que en esta edición también les salió muy bien y los mismos números dan fe de ello. En Claro Sports puede consultar los resultados de lo que fue el rating nacional de este viernes, 31 de octubre del 2026.

Rating Colombia del 30 de octubre de 2026, según CNC

1. Yo me llamo | Canal Caracol | 15.36%

2. Noticias Caracol PRM | 10.93%

3. María la caprichosa | Canal Caracol | 9.99%

4. Noticias Caracol MD | 9.17%

5. Mastercehf Celebrity | Canal RCN | 7.77%

6. Ciudad lejana | Canal Caracol | 6.93%

7. Alas rotas | Canal Caracol | 6.05%

8. Destinos cruzados | Canal Caracol | 5.72%

9. La rosa de Guadalupe | Canal RCN | 5.52%

10. Ana de nadie | Canal RCN | 5.45%

Programación de fútbol para este sábado, 31 de octubre de 2026

10:00 a.m. | Manchester City vs Broghton | Premier League.

12:00 m. | Kifisa vs Olimpiacos | Superliga de Turquía.

12:30 m. | Bayern Munich vs Borussia Dortmund | Bundesliga.

12:30 m. | Tottenham vs Crystal Palace | Premier League.

02:45 p.m. | AC Milan vs Inter | Serie A.

03:00 p.m. | Olimpia vs Independiente Santa Fe | Copa Libertadores Femenina.

06:00 p.m. | Llaneros vs Junior | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias empresas dedicadas a puntuar el consumo de productos televisivos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Este cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real, para determinar la preferencia de los televidentes en todo el país. Por tal motivo es la fuente más confiable en cuanto al escalafón de los programas más vistos en el país.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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