Después del parón de selecciones, el conjunto bávaro espera despegarse de sus perseguidores en la cima.

Bayern Munich vs Colonia, en vivo | Claro Sports

Se reanudan las emociones de la Bundesliga en Alemania. Luego del parón por cuenta de selecciones, ahora llega el turno de que el Bayern Munich haga su aparición frente al Colonia, en casa, por la fecha 10 del campeonato.

El Bayern se mantiene en la cima de la tabla, igualado con el Borussia Dortmund, ambos ostentando 21 unidades. Del otro lado, el Colonia corre el riesgo de caer en la zona roja del descenso, ya que está instalado en la 15° casilla con 9 puntos. El reto para los bávaros será mantenerse en pie de lucha a pesar de las numerosas lesiones.

¿A qué hora inicia el Bayern Munich vs Colonia hoy, 20 de noviembre de 2026?

Agéndese en su respectivo país para seguir el compromiso en el Allianz Arena:

México: 13:30 horas.

13:30 horas. Colombia: 14:30 horas.

14:30 horas. Argentina: 16:30 horas.

16:30 horas. Estados Unidos: 14:30 (ET), 13:30 (PT) y 11:30 (PT).

Alineaciones del Bayern Munich vs Colonia para la jornada 10, al momento

Bayern Munich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Michael Olise, Nathaniel Brown y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Colonia: Marvin Schwäbe; Sebastian Sebulonsen, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Borna Sosa; Paul Okon-Engstler, Tom Krauss, Linton Maina, Mikey Moore; Said El Mala y Marius Bulter. DT: René Wagner.

¿Dónde ver el Bayern Munich vs Colonia en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles para seguir el compromiso que abrirá la fecha 10 de la Bundesliga de Alemania:

México: FOX y FOX One.

FOX y FOX One. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Telemundo, Universo, USA Network y Peacock.

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