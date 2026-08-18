Iván Vélez explica por qué América de Cali quiere jugar en Bogotá: “Seríamos muy indolentes”

El gerente deportivo del club Escarlata confirmó que ya iniciaron gestiones con los clubes bogotanos para mudarse a El Campín.

Jugadores de América de Cali. – Vizzor Image.

Tras el terremoto que azotó a Colombia hace poco más de una semana, el fútbol profesional detuvo actividades. Ahora, mientras Dimayor estudia cambios en los formatos de competencia para que el tiempo le alcance para jugar la gran cantidad de partidos de sus certámenes, podrían venir modificaciones en las sedes habituales de los equipos de aquellas ciudades donde la afectación fue mayor.

Si bien ya se ha confirmado por parte de la Secretaría de Deporte de Cali que el Estadio Pascual Guerrero no tiene afectaciones estructurales y está apto para recibir eventos, América no quiere seguir jugando en su ciudad. En diálogo con La FM más fútbol, Iván Vélez, gerente deportivo del club Escarlata, contó los motivos para tomar esa postura.

“La ciudad no está para fútbol todavía. Nosotros tenemos que continuar porque, desde luego, hay un ecosistema entorno al fútbol profesional y hacemos parte de él. De hecho, las partes más afectadas de Cali están alrededor del estadio. Yo creo que seríamos muy indolentes al darle apertura al estadio cuando sabemos que el estado de ánimo no está en este momento“, comentó.

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Confirmó que la institución caleña está estudiando las opciones de sedes y que la capital colombiana hace parte: “La gente está pensando en otra cosa… en cómo ayudar, en cómo dar la mano y se ha visto dese la semana anterior. Sería muy triste uno estar tratando de ir un lugar que te debe dar alegría y llenarte el corazón de tristeza. En ese orden de ideas, hemos buscado alternativas y una de ellas es Bogotá“.

Además, dijo que ya se han adelantado gestiones: “Nosotros hemos mandado una documentación a Millonarios, a Internacional de Bogotá y a Santa Fe. Nos han respondido de muy buena manera, dándonos luz verde y diciendo que ellos no se oponen absolutamente a nada. Creo que, hoy por hoy, son solidarios y esto tiene que tener su aprendizaje. Puede haber 15.000 o 25.000 personas, lo que sea. Lo importante es que nosotros podamos seguir compitiendo y la vida sigue“.

Vélez concluyó recordando que hay toda una estructura de empleos que depende directamente del balompié profesional: “Habrá unos que tienen un gran dolor hoy en día, pero tenemos que ayudar a levantarlos. Esto hace parte de un espectáculo que también hace parte de la vida de los colombianos y muchos tienen una economía que depende del fútbol“.

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La Liga BetPlay Dimayor 2026-I tiene programación para regresar esta semana con algunos compromisos aplazados y la jornada 6. Lo que sigue, por ahora, para América de Cali es la visita a Santa Fe. Este partido aparece para jugarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el próximo sábado, 22 de agosto, a las 6:10 p.m. Se espera confirmación de dónde va a jugar como local.

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