Marquinhos se deshace en elogios ante Luis Díaz: “Es un campeón”

El defensor, capitán del PSG, le dedicó unas palabras al extremo colombiano después de culminarse el juego.

Luis Díaz, elogiado por Marquinhos | REUTERS

El París Saint-Germain y Bayern Munich regalaron uno de los partidos más dramáticos del último tiempo en la Champions League. Entre goles y ataques fulminantes, la ventaja en la ida fue para los franceses por 5-4. Todo queda más que abierto para el segundo sorbo en el Allianz Arena, la próxima semana, en aras de llegar a la gran final.

Luis Díaz fue una de las individualidades estelares. Los bávaros lograron recortar camino gracias a su aporte, marcando un gol que podría ser definitivo para la serie. El guajiro rindió en ataque y se robó las miradas de todos en el Parque de los Príncipes, emulando su desempeño en noviembre, cuando brilló en el triunfo 1-2 por la fase de Liga.

Sin duda, fue un dolor de cabeza para todo el bloque defensivo. Es más, para su diana, ‘Lucho’ dejó en el camino a Marquinhos y le ganó el duelo, hasta que disparó al fondo. Un control escandaloso que derivó en uno de los mejores goles en su carrera.

GOLAZOOOOOOOOOOO DE LUCHO DÍAZ



Lucho dejó PINTADO a Marquinhos y descontó para el Bayern Múnich



¡5-4!



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Marquinhos se rindió ante Luis Díaz

Después del partido, el defensor brasileño fue interrogado sobre lo que ha sido el partido. Bien lo dijo Luis Enrique en rueda de prensa, merecieron ganar, perder y empatar. Pasó de todo en suelo parisino.

Sin embargo, el zaguero le dedicó un párrafo aparte a Díaz. Lo tiene en el radar desde su paso por Liverpool y la Selección Colombia, además de resaltar sus condiciones.

“Es un campeón. Lo he visto desde la época de Liverpool, de Colombia, lo sé. En el uno contra uno es difícil. Incluso con amarilla fue muy duro. El árbitro en el primer tiempo, con una falta, hizo que tuviera que jugar con esa amarilla. Es muy difícil defender contra un jugador así en los duelos uno contra uno. Lo trabajo con las ayudas, pero conseguimos hacerlo bien, es importante. Presionamos, pero cuando perdemos, necesitamos ayudas. Agradezco a mis compañeros por el esfuerzo”, puntualizó en declaraciones citadas por ESPN.

A fin de cuentas, todo queda muy abierto para la revancha. Este duelo, en Munich, está pactado para el miércoles 6 de mayo. Del otro lado lucharán Arsenal o Atlético de Madrid para configurar la gran final del certamen europeo.

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