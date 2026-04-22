¡Van por todo! Bayern Munich, finalista de la Copa de Alemania

Con goles de Harry Kane y Luis Díaz, Bayern Munich consiguió su tiquete para la gran final de la Copa de Alemania al vencer Bayer Leverkusen.

Bayern Munich finalista de la Copa de Alemania | REUTERS/Thilo Schmuelgen

Se definió el primer finalista de la Copa de Alemania 2026. Bayern Múnich confirmó su presencia en la gran final del segundo campeonato más importante del fútbol alemán. Los dirigidos por Vincent Kompany vencieron al Bayer Leverkusen por dos goles a cero y consiguieron su tiquete al partido por el título.

El primer tiempo fue una constante lucho en el mediocampo. Exequiel Palacios y Aleix García por parte de Bayer Leverkusen y Aleksandar Pavlocic junto a Joshua Kimmich, tuvieron una disputa de golpe por golpe en los primeros 45 minutos. No obstante, al minuto 22, Harry Kane anotó el primer tanto del juego a pase de Jamal Musiala.

Luego de eso, el partido entró en una nueva disputa y al minuto 39 Lucas Vásquez tuvo que ser sustituido. De resto, Edmond Tapsoba y Aleksandar Pavlovic, vieron la tarjeta amarilla y la primera etapa se diluyó con esa dinámica. Así las cosas, los de Múnich se fueron con la ventaja al descanso.

Bayern Munich va por una corona más en Alemania

El segundo tiempo comenzó con el Bayer Leverkusen en otra dinámica. Tanto así que, al minuto 52, Nathan Tello estrelló un balón en el palo y dio el primer aviso a un Bayern Munich que había entrado sin la misma intensidad de la primera mitad. Con eso situación, Vincent Kompany tomó cartas en el asunto.

Leon Goretzka, Kim Min-Jae y Alphonso Davies, ingresaron en el conjunto rojo y blanco para poner orden en el terreno de juego. Bayer Leverkusen intentó arrinconar al Bayern Munich y aunque por momentos lo logró, la falta de claridad en el último cuarto de cancha le pasó factura. Ahora bien, a poco segundos de terminar el partido, el colombiano Luis Díaz marcó la segunda anotación y sentenció la victoria ‘bávara’.

Así entonces, gracias a los goles de Harry Kane y Luis Díaz, Bayern Munich se instaló en la gran final de la Copa de Alemania. El duelo por el título será el 23 de mayo a partir de los dos de la tarde, horario colombiano. Los comandados por el colombiano Luis Díaz esperan en la final al ganador entre Stuttgart y Friburgo.

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