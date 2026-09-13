Solución al rescate: la chispa de Luis Díaz enciende el ataque del Bayern Munich ante Elversberg

El atacante de 29 años, Luis Díaz, jugó 26 minutos y fue clave en la victoria del Bayern Munich ante Elversberg.

Luis Díaz en pretemporada con Bayern Múnich | Reuters

Se llevó a cabo la jornada número tres de la Bundesliga 2026-2027. Bayern Munich tuvo que visitar al Elversberg. Los dirigidos por Vincent Kompany llegaba con un par de dudas en el campeonato local tras el empate a cero ante el Schalke 04 en la fecha anterior. No obstante, con goles de Lennart Karl y Harry Kane, Bayern venció a su rival y se hizo con los tres puntos. Por su parte, Luis Díaz empezó en la banca de suplentes.

El partido se tornó más parejo de lo que se pensaba. Nuevamente un conjunto de Múnich con absolutamente toda la posesión y tenencia del balón, pero la profundidad se volvía a hacer escasa. Ahora bien, en la primera mitad llegó la anotación que puso en ventaja a los visitantes gracias a un buen remate de Lennart Karl al minuto 26.

En la segunda mitad se volvió a asomar el fantasma del empate de la jornada pasada. Al minuto 61, Maurice Krattenmacher, quien había ingresado para la parte complementaria, empató el partido a un gol. Luego, con la entrada de Luis Díaz, Jamal Musiala, Alphonso Davies y Joshua Kimmich, el equipo ‘bávaro’ fue una locomotora y se terminó llevando el triunfo con un tanto de Harry Kane.

Así le fue a Luis Díaz ante Elversberg

Luis Díaz fue suplente e ingresó al minuto 64 en el partido entre Bayern Munich y Elversberg por la jornada tres de la Bundesliga 2026-2027. El colombiano no viene teniendo el mejor arranque de temporada, pero su desequilibrio por banda fue importante para lograr descifrar este encuentro.

En 26 minutos jugados, el nacido en La Guajira registró números interesantes. Un remate, 100 % de efectividad en sus pases, uno de dos regates completados y tres pases claves, fueron los datos y estadísticas de un futbolista que ingresó para cambiar rotundamente el destino del partido.

En esta temporada, Luis Díaz ya acumula seis partidos jugados y un gol anotado. Claramente, no es el inicio de temporada como en su primer curso con la camiseta del Bayern Munich. Pero también es prudente recalcar que los dirigidos por Vincent Kompany han tenido un lento comienzo de temporada.

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