Flecha de oro: Bommadevara vence a Nakanishi y se queda con el título en la Copa Mundial de Tiro con Arco

El arquero mexicano, Matías Grande, terminó su participación en cuartos de final después de caer ante Mete Gazoz, quien se colgó el bronce

Dhiraj Bommadevara conquista la medalla de oro. | Claro Sports

El indio Dhiraj Bommadevara conquistó la medalla de oro en la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai 2026, después de vencer al japonés Junya Nakanishi en una definición por flecha de desempate en Saltillo, Coahuila.

El duelo por el título de recurvo varonil llegó igualado después de cinco sets, por lo que ambos arqueros tuvieron que disputar una flecha adicional. Nakanishi registró un nueve y Bommadevara respondió con un 10, resultado que entregó al representante de India la victoria por 6-5 y el primer lugar de la competencia.

Bommadevara inició su participación en los cuartos de final frente al turco Berkim Tumer, a quien derrotó 7-1. El indio avanzó después a semifinales, instancia en la que se impuso 7-1 al francés Jean-Charles Valladont para asegurar su lugar en el combate por la medalla de oro.

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Del otro lado del cuadro, Nakanishi tuvo que superar a Mauro Nespoli en los cuartos de final, en una serie que también necesitó desempate. En semifinales, el japonés venció 6-0 a Mete Gazoz y obtuvo el segundo boleto para disputar el título en Saltillo.

La competencia también contó con la participación del mexicano Matías Grande, quien quedó eliminado muy pronto en los cuartos de final. El número tres del ranking mundial cayó 6-4 frente a Mete Gazoz, cuarto de la clasificación internacional, y terminó su participación frente al público mexicano.

Gazoz continuó su camino después de eliminar a Grande, pero Nakanishi frenó al turco en semifinales. El campeón olímpico de Tokio 2020 pasó entonces al duelo por el tercer puesto, donde derrotó 6-0 a Valladont para quedarse con la medalla de bronce.

En el otro cruce de cuartos de final, Valladont eliminó 6-4 al estadounidense Brady Ellison, antes de encontrarse con Bommadevara en semifinales. El representante de India ganó ese enfrentamiento 7-1 y llegó al duelo decisivo después de ceder solo dos puntos de set en sus primeros dos partidos.

La final dejó frente a frente a Bommadevara y Nakanishi. Ninguno consiguió separarse después de los cinco sets y el oro se decidió con una sola flecha. El japonés colocó un nueve, mientras el indio acertó un 10 para cerrar la competencia y quedarse con el título de recurvo varonil.

De esta forma, el podio de Saltillo 2026 quedó encabezado por Dhiraj Bommadevara con el oro, Junya Nakanishi con la plata y Mete Gazoz con el bronce. Para México, Matías Grande terminó su participación en los cuartos de final después de caer ante el arquero turco.

Matías Grande asume la derrota en Saltillo: “Me distraje, hay que seguir trabajando”

Matías Grande cerró su participación en la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai 2026 después de caer 6-4 ante el turco Mete Gazoz en los cuartos de final del recurvo varonil. El mexicano reconoció que esperaba avanzar más lejos frente a su público en Saltillo, aunque aseguró que buscará convertir la derrota en una experiencia para su futuro.

“Venía preparándome para lograr un poquito más. Todas estas cosas me van ayudando para el futuro y me da cierto gusto que estas enseñanzas lleguen, aunque son duras porque obviamente no quería perder aquí. Vino mi familia, mis amigos, todo, pero ni modo, así es. Espero que lo hayan disfrutado”, señaló Grande después de quedar fuera de la competencia.

El arquero mexicano aceptó que perdió concentración en un momento del enfrentamiento, pese a que había llegado con confianza después de su preparación. “Estoy contento porque lo disfruté hasta el final y lo intenté hasta el final. Creo que hay que seguir trabajando. Me distraje; venía muy enfocado, muy enfocado, pero esta competencia no acabó como quería”, explicó.

Grande ubicó uno de los momentos del duelo en el disparo de ocho que apareció cuando enfrentaba a Gazoz, campeón olímpico en Tokio 2020. “Abrió la puerta, yo la igualé, él tira 10 y yo tiro ocho abajo, creo. Ahí sí me desconcentré, no reaccioné como debía y me sorprendió un poquito el disparo. Ni modo”, relató el mexicano sobre el episodio que terminó por modificar el desarrollo de la serie.

Pese a la eliminación en casa, Grande aseguró que tomará lo ocurrido como parte de su proceso para las siguientes competencias. “Creo que esto hace mucho no me pasaba. Hay que volver a reforzar algo porque todas estas experiencias, estas derrotas o también, a veces, las victorias, siempre son para enseñar algo. Entonces, no pasa nada”, concluyó el número tres del ranking mundial.

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