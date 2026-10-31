Luis Díaz lidera el hospital del Bayern Munich: las lesiones, un dolor de cabeza para el equipo alemán

Con bajas importantes como Luis Díaz y Manuel Neuer, el Bayern Munich se prepara para su calendario de noviembre.

Ismael Saibari lesionado ante Borussia Dortmund | Reuters

Bayern Munich vive un momento deportivo bueno en el arranque de la temporada, pues en la Bundesliga marcha sólido y en la Champions League anda de manera aceptable, con aspectos a mejorar. El dilema es que el plantel atraviesa por una situación de lesiones, incluida una de Luis Díaz, el colombiano que milita en la escuadra.

Recordemos que el extremo presentó molestias físicas en el partido contra Arsenal por la Champions. En ese enfrentamiento ingresó en el complemento y unos minutos después tuvo que salir. Su propio club informó que tiene rotura muscular fibrilar en el isquiotibial izquierdo y por eso en estos momentos no ingresa a las convocatorias del elenco ‘bávaro’.

Eso significa un problema para el cuerpo técnico, ya que el ‘cafetero’ es uno de los titulares habituales. Pero el inconveniente no para ahí porque Manuel Neuer es otra de la bajas por problemas de salud al igual que Jamal Musiala. Inclusive ante Borussia Dortmund el Bayern se vio un poco mermado por esas situaciones.

En ese enfrentamiento el hospital del equipo de Díaz añade a más futbolistas, pues dos de ellos no alcanzaron ni completar el primer tiempo por temas relacionados al aspecto físico. El primero de ellos es Ismael Saibari, quien al minuto 29 debió salir del campo y se le notaba con evidentes signos de dolor. Todo se dio por una disputa de un balón con el arquero rival.

El otro futbolista que genera preocupación es Serge Gnabry, quien solo unos instantes después del problema de Saibari se tiró al piso por algún problema que sintió. Al igual que su compañero, salió del Allianz Arena nada más al 31′. Esto supone una mirada profunda y de análisis para el departamento médico, ya que son varias lesiones y de futbolistas clave.

El calendario del Bayern Munich para noviembre

Los partidos que vienen para el conjunto alemán son de alta exigencia e incluyen el rentado local y el ámbito internacional. A continuación los cotejos que debe encarar en el mes de noviembre:

03.11.2026 | Atlético de Madrid vs Bayern Munich | Champions League.

07.11.2026 | Mainz vs Bayern Munich | Bundesliga.

20.11.2026 | Bayern Munich vs Köln | Bundesliga.

25.11.2026 | Lille vs Bayern Munich | Champions League.

28.11.2026 | Hamburgo SV vs Bayern Munich | Bundesliga.

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Antes del parón de competencias europeas por la fecha FIFA, hay que ver si de pronto le alcanza al Bayern para recuperar a alguno de los futbolistas lesionados. De cierta forma ese tiempo de pausa le sirve para adelantar los procesos de rehabilitación para ya luego encarar lo que es el cierre del 2026.

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