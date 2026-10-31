¡Olympiacos sufre hasta el minuto final! La hormiga González se queda sin jugar en la victoria agónica ante Kifisia

Gelson Martins marcó el gol del triunfo en el tiempo agregado, después de que Kifisia remontara una desventaja de dos anotaciones

Olympiacos festejó la victoria de último minuto. | Claro Sports.

Kifisia 2 V 3 Olympiakos de El Pireo SEDE: Estadio Apostolos Nikolaidis

Olympiacos consiguió una victoria de último minuto en la jornada 9 de la Superliga de Grecia 2026-27. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil derrotó 3-2 al Kifisia gracias a un gol de Gelson Martins al 90+5′, después de que los locales consiguieran empatar un partido que perdían por dos anotaciones. El mexicano Armando ‘Hormiga’ González permaneció en el banquillo y no tuvo actividad, en un encuentro que se resolvió con tres goles durante los últimos 15 minutos.

El Kifisia comenzó el encuentro con una propuesta ofensiva que complicó al Olympiacos durante la primera mitad. Los locales generaron oportunidades por conducto de Ángelo Sagal (viejo conocido del fútbol mexicano tras su paso por Pachuca), Jeremy Antonisse y Jorge Pombo, mientras Stefan Ortega tuvo que intervenir para mantener su portería sin anotaciones. Por su parte, los visitantes respondieron con aproximaciones de Chiquinho, Joel Roca y Roman Yaremchuk, aunque ninguno consiguió modificar el marcador antes del descanso.

Uno de los momentos más preocupantes del primer tiempo ocurrió al minuto 40, cuando Jeremy Antonisse sufrió una aparatosa lesión de tobillo durante una disputa con Jota Silva. El futbolista del Kifisia quedó tendido sobre el césped y tuvo que abandonar el terreno de juego con asistencia médica. En su lugar ingresó Gerson Sousa al minuto 42, una modificación obligada que posteriormente tendría consecuencias directas en el marcador.

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Olympiacos toma ventaja de dos goles ante Kifisia

El marcador se abrió apenas comenzó la segunda mitad. Al minuto 46, Joel Roca aprovechó una intervención de Chiquinho dentro del área para definir frente a la portería y colocar el 0-1 a favor del Olympiacos. La anotación obligó al Kifisia a buscar una respuesta inmediata, pero Stefan Ortega mantuvo la ventaja con intervenciones ante los remates de Jorge Pombo y otras aproximaciones de los locales.

La insistencia del Kifisia estuvo cerca de tener recompensa al minuto 53, cuando Apóstolos Christopoulos quedó frente a la portería después de realizar un recorte dentro del área. Sin embargo, su disparo de zurda terminó por encima del travesaño. Olympiacos aprovechó que los locales no consiguieron concretar sus oportunidades y amplió la ventaja al minuto 71 con un cabezazo de Marius Mouandilmadji, quien convirtió después de un tiro de esquina para establecer el 0-2.

Kifisia remonta dos goles, pero Gelson Martins aparece al minuto 95

Cuando Olympiacos parecía tener asegurada la victoria, Jordi Mboula comenzó la reacción del Kifisia al minuto 80. El atacante aprovechó uno de sus primeros contactos con el balón para ingresar al área y definir con un disparo cruzado que superó a Stefan Ortega. La anotación modificó el desarrollo del encuentro y permitió que los locales adelantaran sus líneas en busca del empate.

El empate llegó al minuto 91, cuando Gerson Sousa apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras un centro de Jordi Mboula. El futbolista que había ingresado por la lesión de Antonisse estableció el 2-2 y parecía completar una remontada que le permitiría al Kifisia rescatar un punto. Sin embargo, Olympiacos no renunció al ataque y volvió a generar peligro con un disparo de Santiago Hezze que fue bloqueado por la defensa local al 90+4′.

La última palabra fue de Gelson Martins. Al minuto 90+5, el portugués recibió una asistencia de Remo Freuler y sacó un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área. El balón terminó pegado al poste derecho de la portería defendida por Moisés Ramírez, quien no consiguió evitar la anotación. El 3-2 definitivo permitió al Olympiacos recuperar una ventaja que había perdido apenas cuatro minutos antes y llevarse los tres puntos en un cierre marcado por los goles de ambos equipos.

¿Por qué no jugó la Hormiga González con Olympiacos?

Armando ‘Hormiga’ González se quedó sin minutos en la victoria del Olympiacos ante Kifisia. Imanol Alguacil comenzó el encuentro con Roman Yaremchuk como delantero y al minuto 63 decidió sustituirlo por Marius Mouandilmadji, quien posteriormente anotó el segundo gol del equipo visitante. A pesar de las modificaciones ofensivas y de la necesidad de recuperar la ventaja durante el tiempo agregado, el entrenador no recurrió al delantero mexicano, quien observó desde el banquillo el triunfo conseguido gracias al gol de Gelson Martins.