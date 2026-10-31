¡Pónganles la lupa! Los jóvenes con doble nacionalidad que podrían ser parte de la Selección Colombia

Freddy Bernal, Sebastián Osorio y Holmes Zamorano, son los nuevos nombres que han aparecido como posible renovación en la Selección Colombia sub 20.

Selección Colombia sub 19 | Foto: FCF

Hoy en día, la Selección Colombia vive un proceso de renovación más que importante. Jugadores emblema como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, ya han dicho adiós al equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. Ahora, el trabajo de Néstor Lorenzo será el poder encontrar esos nuevos talentos que puedan darle el salto a la élite a nivel de selecciones que aspira la ‘tricolor’.

Dentro de esta nueva era del entrenador argentino a cargo de la Selección Colombia ya han venido apareciendo nombres interesantes. Samuel Velásquez, Matías Orozco, Gustavo Puerta, Jhon Solís, Yáser Asprilla, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Camilo Durán y Kevin Viveros, dejaron buenas sensaciones en la fecha FIFA de septiembre.

Ahora bien, la renovación no solamente viene en el equipo de mayores. La Federación Colombiana de Fútbol se ha plantado el objetivo de traer nuevos nombres desde sus divisiones menores para ir formando futuros futbolistas para la selección absoluta. Allí es donde han aparecido diferentes jóvenes que militan en los grandes clubes de Europa y por su ascendencia podrían ser parte del equipo amarillo, azul y rojo.

Nuevos talentos que piden pista en la Selección Colombia

Según el periodista Juan Camilo Ruiz hay tres nombres que se vienen destacando en las mejores divisiones menores del mundo y tiene la chance de ser considerados por la Selección Colombia. Freddy Bernal, Sebastián Osorio y Holmes Zamorano. Eso sí, Colombia no es la única selección que los tendría en la mira. Pues, ya se encuentran jugando en selecciones juveniles de Europa.

Freddy Bernal

El primer nombre es el Freddy Bernal, un arquero que pertenece a las fuerzas básicas del Chelsea de Inglaterra. Desempeñándose en el equipo sub 21 de los ‘blues’ obtuvo los méritos suficientes para que la institución inglesa le renovará su contrato. Ahora bien, en cuanto a selecciones hay un obstáculo grande para Colombia, nada más y nada menos que la Selección de Inglaterra. Bernal viene defendiendo los colores de los ‘tres leones’ desde la categoría sub 15.

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Holmes Zamorano

El caso de Holmes Zamorano es bastante similar al de Freddy Bernal. El defensor central que pertenece al Girona de España ya ha debutado como profesional y cuenta con ocho partidos oficiales. Con 17 años, la Selección de España no ha dudado en convocarlo a sus divisiones menores. La categoría sub 16 le dio su primera presencia internacional y con el sub 18 ya registra más de 20 partidos.

Sebastián Osorio

El extremo izquierdo de 18 años ya dio el salto desde Sudamérica al viejo continente. Desde Universitario de Perú fue transferido al Sporting de Lisboa de Portugal por una suma de 750 mil euros. Sebastián es el único de los nombrados que nació en Colombia, pero que desarrollo toda su formación y carrera deportivo en Perú. Por ende, la selección sub 20 de los incas ya lo ha convocado en un par de ocasiones.

Así las cosas, estos tres jóvenes se convierte en cierta prioridad para los directivos de la Selección Colombia sub 20. Nuevos talentos que han sido formados en los mejores entornos del fútbol mundial y que podrían ser una gran apuesta hacía el futuro de la ‘tricolor’. Solo el tiempo dirá que decisión toman estas joyas y como seguirá desarrollándose el proceso de renovación en el balompié colombiano.

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