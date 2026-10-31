Tottenham vs Crystal Palace, en vivo la Premier League 2026-27: resultado y goles de la jornada 9
Ambos conjuntos han tenido un arranque de temporada flojo y ya están en la obligación de remontar el camino.
¿A qué hora inicia Tottenham vs Crystal Palace hoy, 31 de octubre de 2026?
- México: 11:30 a.m.
- Colombia: 12:30 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 1:30 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 11:30 a.m.
- Argentina: 2:30 p.m.
Alineaciones de Tottenham vs Crystal Palace para la jornada 9, al momento
Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Tonali, Fernandes, Kudus; Marmoush, Tel y Solanke.
Crystal Palace: Henderson; Richards, Disasi, Canvot; Mingueza, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Mateta y Pino.
¿Dónde ver Tottenham vs Crystal Palace en vivo? Canales de TV y streaming online
- México: TNT Sports y Max.
- Colombia: ESPN y Disney+.
- Estados Unidos: NBC, FuboTV, Peacock, Telemundo y Universo.
- Centroamérica: Max y Teletica.
- Argentina: Disney+.