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Tottenham vs Crystal Palace, en vivo la Premier League 2026-27: resultado y goles de la jornada 9

Publicado por Redacción Claro Sports

Ambos conjuntos han tenido un arranque de temporada flojo y ya están en la obligación de remontar el camino.

Tottenham y Crystal Palace enfrentan sus flojos momentos.
Tottenham y Crystal Palace enfrentan sus flojos momentos.

¿A qué hora inicia Tottenham vs Crystal Palace hoy, 31 de octubre de 2026?

  • México: 11:30 a.m.
  • Colombia: 12:30 p.m.
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 1:30 p.m.
  • Centroamérica (Costa Rica): 11:30 a.m.
  • Argentina: 2:30 p.m.

Alineaciones de Tottenham vs Crystal Palace para la jornada 9, al momento

Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Tonali, Fernandes, Kudus; Marmoush, Tel y Solanke.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Disasi, Canvot; Mingueza, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Mateta y Pino.

¿Dónde ver Tottenham vs Crystal Palace en vivo? Canales de TV y streaming online

  • México: TNT Sports y Max.
  • Colombia: ESPN y Disney+.
  • Estados Unidos: NBC, FuboTV, Peacock, Telemundo y Universo.
  • Centroamérica: Max y Teletica.
  • Argentina: Disney+.

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