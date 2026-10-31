Comunicaciones vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Comunicaciones vs Mixco, horario y dónde ver, Liga de Guatemala | Claro Sports

Comunicaciones y Deportivo Mixco se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio Cementos Progreso, donde ambos equipos buscarán sumar puntos en la recta final de la fase regular. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 5 de septiembre, Mixco se quedó con la victoria por 3-0 debido a una sanción por alineación indebida de Comunicaciones.

El conjunto crema atraviesa un momento complicado en el campeonato y ocupa la undécima posición con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y diez derrotas. En su última presentación, Comunicaciones cayó por 3-1 frente a Municipal en el Clásico Nacional. Ahora buscará recuperarse como local para acercarse a los puestos de clasificación a la fase final.

Por su parte, los chicharroneros llegan ubicados en la tercera posición con 28 unidades, después de registrar ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas. En su compromiso más reciente, Mixco igualó sin goles frente a Xelajú MC. El equipo de Fabricio Benítez intentará volver al triunfo para mantenerse entre los primeros puestos y reducir la distancia con Antigua GFC, líder del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Mixco de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Mixco será el domingo 1 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de Teleonce y FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Mixco hoy

Comunicaciones no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Mixco no dispondrá de Kennedy Rocha tras ser expulsado en la última fecha. Se estima que Roberto Montoya y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Kevin Grijalva, Juan Osorio, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes, Stheven Robles (C), Axel De La Cruz, Paolo Dantaz, Erick Lémus, Nelson García. DT : Roberto Montoya

: Fredy Pérez, Kevin Grijalva, Juan Osorio, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes, Stheven Robles (C), Axel De La Cruz, Paolo Dantaz, Erick Lémus, Nelson García. : Roberto Montoya Mixco: Kevin Moscoso (C), Manuel Moreno, Allen Yanes, Cristian Jiménez, Jorge Sotomayor, Lynner García, Fabian Cuero, Melvin Gómez, Nicolás Martínez, José Bolaños, Gabriel Arce. DT: Fabricio Benítez

MÁS INFORMACIÓN: Municipal da vuelta el partido ante Comunicaciones y se queda con el Clásico 339

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Comunicaciones y Mixco:

5 de septiembre de 2026 | Mixco 3-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

2 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Mixco | Torneo Clausura

14 de febrero de 2026 | Mixco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura

4 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Mixco | Torneo Apertura

26 de julio de 2025 | Mixco 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

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