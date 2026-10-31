La afición de Guatemala agota las entradas para el duelo ante Canadá

El estadio tendrá una capacidad reducida debido a una sanción impuesta por Concacaf.

Guatemala buscará dar el golpe en la Nations League 2026. (FFG)

La Selección de Guatemala contará con el respaldo de sus aficionados en el partido frente a Canadá, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. La Federación confirmó que todas las entradas disponibles para el encuentro del 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, fueron vendidas.

La noticia fue anunciada este sábado a través de las redes sociales de la Fedefut, que agradeció el apoyo de los seguidores de la Bicolor. La comercialización de los boletos se realizó mediante una plataforma digital y contempló aproximadamente 5,800 localidades para el compromiso internacional.

El estadio tendrá una capacidad reducida debido a una sanción impuesta por Concacaf. El organismo determinó una disminución del 25% del aforo como consecuencia de los incidentes racistas registrados durante el anterior encuentro de Guatemala frente a Surinam.

MÁS INFORMACIÓN: Los citados por Tena para los juegos de Guatemala frente a Canadá por la Concacaf Nations League

Los precios establecidos para las diferentes localidades fueron de Q1,300 para Tribuna, Q500 para Platea Sur, Q450 para Preferencia y Q200 para General Norte. A pesar de las restricciones de capacidad, la totalidad de los boletos habilitados encontró comprador.

Guatemala prepara el enfrentamiento ante Canadá

Mientras tanto, el entrenador Luis Fernando Tena comenzará el lunes 2 de noviembre los trabajos de preparación en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado en la zona 15. El cuerpo técnico convocó a 28 futbolistas para iniciar las actividades antes de la próxima Fecha FIFA.

Entre las novedades aparece Héctor Morales, delantero de Aurora FC y máximo goleador del Torneo Apertura 2026. El atacante buscará competir por un lugar en la ofensiva junto a Darwin Lom y Rubio Rubín. También regresará José Ardón, quien superó una lesión.

La serie frente a Canadá tendrá consecuencias para ambas selecciones. El ganador, que se definirá en el BMO Field de Toronto, conseguirá la clasificación directa a la Copa Oro 2027. El equipo eliminado deberá disputar la ronda preliminar programada para marzo.

En cuanto a los antecedentes, Canadá registra diez victorias frente a Guatemala, mientras que la Bicolor consiguió tres triunfos y otros tres encuentros terminaron empatados. El enfrentamiento más reciente se produjo en la Copa Oro 2025, cuando los guatemaltecos avanzaron mediante una definición por penales de 6-5, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

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