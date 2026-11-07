Bryan Ruiz presenta su primera convocatoria con Costa Rica: ¿Por qué no están Keylor Navas, Jeyland Mitchell y Alonso Martínez?

El seleccionador decidió incluir a 16 jugadores que militan en Costa Rica y solamente siete del exterior.

Bryan Ruiz, entrenador de Costa Rica | X: @laselecrc_

La Selección de Costa Rica confirmó sus 23 convocados para los amistosos frente a Ecuador y Argentina, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bryan Ruiz presentó su primera nómina como entrenador definitivo de la Tricolor, con una importante presencia de futbolistas del campeonato nacional y varias ausencias por cuestiones físicas.

El seleccionador decidió incluir a 16 jugadores que militan en Costa Rica y solamente siete del exterior. Alajuelense es el club que más futbolistas aporta, con ocho representantes, seguido por Saprissa y Cartaginés, con tres cada uno. La convocatoria también cuenta con nueve jugadores menores de 23 años.

Entre las principales novedades aparece la ausencia de Keylor Navas, quien deberá someterse a un procedimiento médico que requiere aproximadamente diez días de recuperación. Tampoco estarán disponibles Jeyland Mitchell y Alonso Martínez, ambos afectados por lesiones musculares que les impedirán participar en los compromisos internacionales.

Los convocados de Costa Rica para enfrentar a Argentina y Ecuador

Porteros:

Abraham Madriz (Saprissa)

Bayron Mora (Alajuelense)

Patrick Sequeira (Casa Pia)

Defensas:

Aarón Salazar (Alajuelense)

Alexis Gamboa (Alajuelense)

John Paul Ruiz (Alajuelense)

Yerlan Sosa (Alajuelense)

Diego Mesén (Cartaginés)

Francisco Calvo (Nacional de Uruguay)

Joseph Mora (Saprissa)

Juan Pablo Vargas (Puebla)

Kenay Myrie (Copenhague)

Mediocampistas:

Andrey Soto (Saprissa)

Celso Borges (Alajuelense)

Roan Wilson (Alajuelense)

Douglas López (Cartaginés)

Gian Mauro Morera (Cartaginés)

Gabriel Leiva (Sporting)

Delanteros:

Carlos Mora (Universitatea Craiova)

Josimar Alcócer (Sparta Praga)

Josimar Méndez (Sporting)

Kenyel Michel (Alajuelense)

Manfred Ugalde (Spartak de Moscú)

La presencia de Manfred Ugalde representa otro aspecto importante de la convocatoria. El delantero del Spartak de Moscú regresa después de cumplir su sanción y asumirá responsabilidades dentro del grupo de capitanes, junto a futbolistas experimentados como Celso Borges, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas.

Ruiz explicó que la elección de los jugadores responde principalmente a su rendimiento y adaptación a la propuesta del cuerpo técnico. El entrenador pretende establecer una competencia por los puestos sin priorizar automáticamente a quienes desarrollan sus carreras fuera del país.

MÁS INFORMACIÓN: Los convocados de Scaloni para enfrentar a Costa Rica en la fecha FIFA

Cuándo juega Costa Rica contra Ecuador y Argentina

La Tricolor comenzará sus entrenamientos el lunes 9 de noviembre. Además de los convocados, Alberth Barahona, Claudio Montero, Geancarlo Castro y José Vega participarán en las primeras sesiones de trabajo, aunque no viajarán con la delegación a Sudamérica.

El primer compromiso será frente a Ecuador, el viernes 13 de noviembre, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Cuatro días después, Costa Rica enfrentará a Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en otro encuentro de preparación.

Los dos amistosos permitirán evaluar alternativas en diferentes posiciones y observar a los futbolistas que comienzan su recorrido internacional. Ruiz buscará establecer una base para afrontar los próximos desafíos de la selección costarricense.

Con una plantilla que combina experiencia y juventud, Costa Rica iniciará una nueva etapa de preparación rumbo al Mundial de 2030. Los encuentros ante Ecuador y Argentina serán las primeras pruebas para el proyecto encabezado por Bryan Ruiz.

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