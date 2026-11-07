Costa Rica

Bryan Ruiz presenta su primera convocatoria con Costa Rica: ¿Por qué no están Keylor Navas, Jeyland Mitchell y Alonso Martínez?

Publicado por Gastón Ninin

El seleccionador decidió incluir a 16 jugadores que militan en Costa Rica y solamente siete del exterior.

Bryan Ruiz comenzó su interinato, ¿seguirá? | X: @laselecrc_
Bryan Ruiz, entrenador de Costa Rica | X: @laselecrc_

La Selección de Costa Rica confirmó sus 23 convocados para los amistosos frente a Ecuador y Argentina, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bryan Ruiz presentó su primera nómina como entrenador definitivo de la Tricolor, con una importante presencia de futbolistas del campeonato nacional y varias ausencias por cuestiones físicas.

El seleccionador decidió incluir a 16 jugadores que militan en Costa Rica y solamente siete del exterior. Alajuelense es el club que más futbolistas aporta, con ocho representantes, seguido por Saprissa y Cartaginés, con tres cada uno. La convocatoria también cuenta con nueve jugadores menores de 23 años.

Entre las principales novedades aparece la ausencia de Keylor Navas, quien deberá someterse a un procedimiento médico que requiere aproximadamente diez días de recuperación. Tampoco estarán disponibles Jeyland Mitchell y Alonso Martínez, ambos afectados por lesiones musculares que les impedirán participar en los compromisos internacionales.

MÁS INFORMACIÓN: Bryan Ruiz toma una decisión con Manfred Ugalde: será capitán de Costa Rica

Los convocados de Costa Rica para enfrentar a Argentina y Ecuador

Porteros:

  • Abraham Madriz (Saprissa)
  • Bayron Mora (Alajuelense)
  • Patrick Sequeira (Casa Pia)

Defensas:

  • Aarón Salazar (Alajuelense)
  • Alexis Gamboa (Alajuelense)
  • John Paul Ruiz (Alajuelense)
  • Yerlan Sosa (Alajuelense)
  • Diego Mesén (Cartaginés)
  • Francisco Calvo (Nacional de Uruguay)
  • Joseph Mora (Saprissa)
  • Juan Pablo Vargas (Puebla)
  • Kenay Myrie (Copenhague)

Mediocampistas:

  • Andrey Soto (Saprissa)
  • Celso Borges (Alajuelense)
  • Roan Wilson (Alajuelense)
  • Douglas López (Cartaginés)
  • Gian Mauro Morera (Cartaginés)
  • Gabriel Leiva (Sporting)

Delanteros:

  • Carlos Mora (Universitatea Craiova)
  • Josimar Alcócer (Sparta Praga)
  • Josimar Méndez (Sporting)
  • Kenyel Michel (Alajuelense)
  • Manfred Ugalde (Spartak de Moscú)

La presencia de Manfred Ugalde representa otro aspecto importante de la convocatoria. El delantero del Spartak de Moscú regresa después de cumplir su sanción y asumirá responsabilidades dentro del grupo de capitanes, junto a futbolistas experimentados como Celso Borges, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas.

Ruiz explicó que la elección de los jugadores responde principalmente a su rendimiento y adaptación a la propuesta del cuerpo técnico. El entrenador pretende establecer una competencia por los puestos sin priorizar automáticamente a quienes desarrollan sus carreras fuera del país.

MÁS INFORMACIÓN: Los convocados de Scaloni para enfrentar a Costa Rica en la fecha FIFA

Cuándo juega Costa Rica contra Ecuador y Argentina

La Tricolor comenzará sus entrenamientos el lunes 9 de noviembre. Además de los convocados, Alberth Barahona, Claudio Montero, Geancarlo Castro y José Vega participarán en las primeras sesiones de trabajo, aunque no viajarán con la delegación a Sudamérica.

El primer compromiso será frente a Ecuador, el viernes 13 de noviembre, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Cuatro días después, Costa Rica enfrentará a Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en otro encuentro de preparación.

Los dos amistosos permitirán evaluar alternativas en diferentes posiciones y observar a los futbolistas que comienzan su recorrido internacional. Ruiz buscará establecer una base para afrontar los próximos desafíos de la selección costarricense.

Con una plantilla que combina experiencia y juventud, Costa Rica iniciará una nueva etapa de preparación rumbo al Mundial de 2030. Los encuentros ante Ecuador y Argentina serán las primeras pruebas para el proyecto encabezado por Bryan Ruiz.

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