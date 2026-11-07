Por la gloria, honor y el punto invisible: América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar

El clásico vallecaucano entre América y Cali será el plato fuerte de la jornada 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

América vs Deportivo Cali | Vizzor

El sábado 6 de noviembre no es un día cualquiera, es día de clásico vallecaucano. América de Cali recibe en su casa, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, al Deportivo Cali. Un partido donde no solamente estará en juego el honor y la honra, sino también la posible ventaja deportiva de cara a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

A partir de las 8:15 de la noche rodará el balón en la ‘sucursal del cielo’ para darle vida a una nueva edición del duelo entre ‘escarlatas’ y ‘azucareros’. No hay posibilidad alguna de que algún equipo saqué al América o Cali de la segunda y tercera posición, respectivamente.

Pues, el perseguidor más cercano es el Atlético Bucaramanga y de ganar sus tres puntos llegaría a la módica suma de 32 unidades. Puntaje que no le da para alcanzar la línea del Deportivo Cali que es tercero de la tabla de posiciones con 33 puntos y +16 en su diferencia de gol.

Así llega el América de Cali al clásico vallecaucano

Los dirigidos por David González son, sin duda alguna, uno de los equipos que mejor fútbol a mostrado en todo el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. No en vano, son, junto a Atlético Nacional, el equipo que mejor diferencia de gol tiene en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Sumado a eso, América de Cali es, actualmente, el mejor local del campeonato colombiano. Nueve partidos han disputado en casa y acumulan 21 puntos producto de siete victorias y dos derrotas. Además, son el onceno que más goles a marcado en su casa con un total de 22 anotaciones.

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Así llega el Deportivo Cali al clásico vallecaucano

Deportivo Cali viene con mucho aire en la camiseta. Más allá de ya haberse clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Los ‘azucareros’ han renacido futbolísticamente de la mano del director técnico venezolano Rafael Dudamel. El ex entrenador del Atlético Bucaramanga ha logrado establecer una defensa sólida en las filas verdiblancas y ha dado con la tecla de los buenos resultados.

Hoy por hoy, el equipo verde de la capital del Valle del Cauca es el club con menos goles en contra de todo el Fútbol Profesional Colombiano. En 17 partidos jugados, solamente ha recibido 10 tantos. Y, en cuanto, a las anotaciones a favor, es el tercer elenco más goleador de Colombia.

Dicho esto, hay un escenario perfecto para que una de las rivalidades más tradicionales del balompié colombiano tenga un partido más que apasionante. Yeison Guzmán será el jugador a marcar por parte de los visitantes, mientras que, Eduard Bello se plantea como la cuota goleadora del Deportivo Cali.

Últimos resultados del América vs Deportivo Cali

25.04.2026 | Deportivo Cali 1-0 América.

18.20.2026 | Deportivo Cali 0-2 América.

07.09.2025 | América 0-0 Deportivo Cali.

27.04.2025 | América 2-0 Deportivo Cali.

24.03.2025 | Deportivo Cali 1-1 América.

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