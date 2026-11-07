Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 6 de noviembre de 2026

En Claro Sports Colombia puede consultar diariamente todos los detalles de los chjances y las loterías.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

Los chances y las loterías cumplen un papel fundamental en la actualidad colombiana, por tal motivo en Claro Sports siempre le dedicamos un espacio para que usted revise sus tiquetes, porque puede que sea un feliz ganador o un nuevo millonario y aún no lo sabe.

MiLoto

MiLoto 04 13 23 32 34

Lotería de Medellín

Lotería de Medellín 5609 – Serie 266

Lotería de Santander

Lotería de Santander 7151 – Serie 204

Lotería de Risaralda

Lotería de Risaralda 8434 – Serie 109

Dorado

Mañana 6382 – La 5ta 1 – Tarde 5441 – La 5ta 3 – Noche 8822 – La 5ta 2

Culona

Día 0795 – Noche 9247

Astro Sol

8953 – Signo Sagitario

Astro Luna

6675 – Signo Tauro

Pijao de Oro

2240 – La 5ta 8 – Noche

Paisita

Día 8629 – La 5ta 7 – Noche 5932 – Mico

Chontico

Día 2685 – La 5ta 3 – Noche 3385 – La 5ta 0

Cafeterito

Tarde 0058 – La 5ta 3 – Noche 0790 – La 5ta 4

Sinuano

Día 0223 – La 5ta 0 – Noche 3004 – La 5ta 7

Cash Three

Día 402 – Noche 685

Play Four

Día 0383 – Noche 4257

Samán

Día 3150

Caribeña

Día 9188 – La 5ta 3 – Noche 8550 – La 5ta 4

Motilón

Tarde 0129 – La 5ta 9 – Noche 4886 – La 5ta 2

Fantástica

Día 7432 – La 5ta 1 – Noche 1898 – La 5ta 2

Antioqueñita

Día 2310 – La 5ta 0 – Tarde 9612 – La 5ta 2

Evening

3478

Win 4

1617

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