Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 6 de noviembre de 2026
En Claro Sports Colombia puede consultar diariamente todos los detalles de los chjances y las loterías.
Los chances y las loterías cumplen un papel fundamental en la actualidad colombiana, por tal motivo en Claro Sports siempre le dedicamos un espacio para que usted revise sus tiquetes, porque puede que sea un feliz ganador o un nuevo millonario y aún no lo sabe.
MiLoto
MiLoto 04 13 23 32 34
Lotería de Medellín
Lotería de Medellín 5609 – Serie 266
Lotería de Santander
Lotería de Santander 7151 – Serie 204
Lotería de Risaralda
Lotería de Risaralda 8434 – Serie 109
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de MiLoto hoy, 5 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores
Dorado
Mañana 6382 – La 5ta 1 – Tarde 5441 – La 5ta 3 – Noche 8822 – La 5ta 2
Culona
Día 0795 – Noche 9247
Astro Sol
8953 – Signo Sagitario
Astro Luna
6675 – Signo Tauro
Pijao de Oro
2240 – La 5ta 8 – Noche
Paisita
Día 8629 – La 5ta 7 – Noche 5932 – Mico
Chontico
Día 2685 – La 5ta 3 – Noche 3385 – La 5ta 0
Cafeterito
Tarde 0058 – La 5ta 3 – Noche 0790 – La 5ta 4
Sinuano
Día 0223 – La 5ta 0 – Noche 3004 – La 5ta 7
Cash Three
Día 402 – Noche 685
Play Four
Día 0383 – Noche 4257
Samán
Día 3150
Caribeña
Día 9188 – La 5ta 3 – Noche 8550 – La 5ta 4
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 5 de noviembre de 2026
Motilón
Tarde 0129 – La 5ta 9 – Noche 4886 – La 5ta 2
Fantástica
Día 7432 – La 5ta 1 – Noche 1898 – La 5ta 2
Antioqueñita
Día 2310 – La 5ta 0 – Tarde 9612 – La 5ta 2
Evening
3478
Win 4
1617