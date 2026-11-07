Keylor Navas será operado de la rodilla: ¿Cuánto tiempo estará fuera con Pumas?

El portero de Pumas será sometido a una intervención en la rodilla durante la fecha FIFA y se perderá los partidos de Costa Rica ante Ecuador y Argentina

Keylor Navas será operado | Imago 7

El portero de Pumas, Keylor Navas, será sometido a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas durante las próximas semanas. Aunque el procedimiento no representa una situación de gravedad, el guardameta costarricense tendrá que ausentarse de algunos compromisos mientras completa su recuperación.

La operación está prevista para después del 7 de noviembre, por lo que su participación en el Clásico Capitalino ante América no está en riesgo. La intervención se realizará durante la fecha FIFA, periodo en el que Navas aprovechará la pausa de la Liga MX para atender las molestias que presenta.

¿De qué será operado Keylor Navas y cuándo volverá a jugar?

El arquero costarricense será sometido a una limpieza artroscópica debido a molestias en la rodilla. Este procedimiento le impedirá participar con la selección de Costa Rica en los encuentros ante Ecuador y Argentina, situación que fue confirmada por el entrenador Bryan Ruiz.

El tiempo estimado de recuperación es de al menos dos semanas, debido a que se trata de una intervención de carácter poco invasivo. Por esta razón, la participación de Navas en el partido de Pumas contra Monterrey, programado para el próximo 21 de noviembre, dependerá de su evolución durante el proceso de recuperación.

Pumas busca mantener sus posibilidades de Liguilla ante América

El equipo dirigido por Esteban Solari enfrentará este sábado al América con el objetivo de mantener sus posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2025, aunque su continuidad en la competencia ya no depende únicamente de sus resultados.

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Pumas ocupa el décimo lugar de la clasificación general con 20 puntos, a dos unidades de los equipos ubicados en la séptima y octava posición. Sin embargo, el conjunto universitario también presenta una diferencia de goles inferior a la de sus rivales.

En este escenario, una derrota ante las Águilas podría dejar a los universitarios sin posibilidades de avanzar a la fase final del campeonato.