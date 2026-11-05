Pumas vs América en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 16

Los auriazules reciben a las Águilas este sábado 7 de noviembre en CU, en un Clásico Capitalino que puede definir el liderato y el pase a la Liguilla de los universitarios

¿Dónde ver el Pumas vs América del Apertura 2026? | Claro Sports

Pumas y América volverán a enfrentarse en una edición del Clásico Capitalino que puede definir el rumbo de ambos equipos en el Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará el sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la jornada 16, con dos objetivos en juego: la clasificación de los universitarios a la Liguilla y la permanencia de las Águilas en el primer lugar de la tabla.

El conjunto de la UNAM ocupa la décima posición con 20 puntos, por lo que necesita sumar en las dos jornadas restantes para mantenerse en la pelea por un boleto a la fase final. Pumas llega después de vencer 2-1 al Puebla como visitante, resultado que le permitió acercarse a los ocho primeros lugares. Antes de ese triunfo, empató 1-1 contra Tigres y perdió 2-0 frente a Santos Laguna.

América llega como líder de la clasificación con 29 unidades, las mismas que Guadalajara y Cruz Azul, aunque la diferencia de goles lo mantiene en el primer puesto. El equipo dirigido por Guillermo Almada empató 2-2 contra Toluca en la fecha anterior, con dos anotaciones de Henry Martín. Ahora necesita conseguir los tres puntos para evitar que sus perseguidores lo superen en la recta final del campeonato.

El encuentro también representa una revancha para las Águilas después de lo ocurrido en los cuartos de final del Clausura 2026. Pumas eliminó al América tras dos empates 3-3 y avanzó a semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general. Ese antecedente añade un elemento a un enfrentamiento que puede modificar la clasificación del Apertura 2026.

Fecha, horario y dónde ver el Pumas vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

El Clásico Capitalino entre Pumas y América se disputará el sábado 7 de noviembre de 2026, en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. El duelo se llevará a cabo a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo del Pumas vs América estará disponible en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del Pumas vs América para la jornada 16 de la Liga MX 2026

Pumas podría mantener la base del equipo que consiguió la victoria contra Puebla, con Keylor Navas en la portería, Nathan Silva y Rubén Duarte en la defensa, Adalberto Carrasquilla en el mediocampo y Juninho en el ataque. El conjunto universitario tiene entre sus bajas por lesión a Sebastián Córdova y Cristian Calderón, mientras que José Juan Macías continúa con su proceso de recuperación.

América tendrá que realizar modificaciones en su defensa y ataque debido a las ausencias de Santiago Bueno, suspendido tras su expulsión ante Toluca, y Brian Rodríguez, quien presenta una lesión muscular. Raphael Veiga tampoco está disponible.

Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta; Robert Morales y Juninho.

América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Israel Reyes, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Óscar Perea y Henry Martín.

Antecedentes y últimos resultados del Pumas vs América en la Liga MX

El Clásico Capitalino llega con una serie de tres enfrentamientos consecutivos sin derrota para Pumas ante América. Los universitarios ganaron 1-0 en la fase regular del Clausura 2026 y posteriormente empataron los dos partidos de cuartos de final. En aquella eliminatoria, el marcador global terminó 6-6 y la UNAM avanzó por su posición en la clasificación. Los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambos equipos fueron:

10 de mayo de 2026: Pumas 3-3 América | Cuartos de final, vuelta.

3 de mayo de 2026: América 3-3 Pumas | Cuartos de final, ida.

21 de marzo de 2026: Pumas 1-0 América | Clausura 2026.

27 de septiembre de 2025: América 4-1 Pumas | Apertura 2025.

22 de febrero de 2025: Pumas 0-2 América | Clausura 2025.

En estos cinco enfrentamientos, América consiguió dos victorias, Pumas una y se registraron dos empates. Sin embargo, los universitarios llegan con la ventaja de haber eliminado a su rival en la última serie de Liguilla. El próximo partido tendrá como escenario Ciudad Universitaria, donde Pumas buscará repetir la victoria que consiguió durante la fase regular del Clausura 2026.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 16?

América aparece como favorito para ganar el Clásico Capitalino de acuerdo con los momios de Caliente.mx consultados el 5 de noviembre. Las Águilas llegan con nueve puntos más que Pumas en la tabla general y cuentan con Henry Martín, quien suma diez goles en el Apertura 2026. Por su parte, Juninho ha marcado nueve tantos para los universitarios. Los momios para el resultado del encuentro son: Victoria de Pumas +200, empate +270 y triunfo del América +118.