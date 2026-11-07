Resultado de MiLoto hoy, 6 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores
Consulte Claro Sports y revise sus tiquetes, puede que ahora sea un nuevo millonario del país, pero aún no lo sabe.
En Claro Sports no nos perdemos ningún detalle de la actualidad colombiana. Por tal motivo en esta oportunidad, les traemos lo concerniente a lo que sucedió con el MiLoto este viernes, 6 de noviembre del 2026. Consulte nuestra página y revise sus boletas, puede ser un nuevo millonario pero aún no lo sabe.
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Resultado del MiLoto de este viernes, 6 de noviembre de 2026
- Números ganadores: 04 – 13 – 23 – 32 – 34.
- Nuevo acumulado: $600 millones de pesos.
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¿Cómo se juega MiLoto?
Todo consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático, ya que es una de las opciones que da la página. El premio mayor acumulado se incrementa a medida de que no logren dar en el premio, mientras que el monto ganador para usted tendrá su aumento a medida de la mayor cantidad de aciertos posibles. Es una dinámica muy simple y fácil de jugar.
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Proceso para reclamar premios del MiLoto
El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, puesto que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una sucursal principal.