Resultado de MiLoto hoy, 6 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte Claro Sports y revise sus tiquetes, puede que ahora sea un nuevo millonario del país, pero aún no lo sabe.

Lotería De MiLoto/ @miloto_colombia.

En Claro Sports no nos perdemos ningún detalle de la actualidad colombiana. Por tal motivo en esta oportunidad, les traemos lo concerniente a lo que sucedió con el MiLoto este viernes, 6 de noviembre del 2026. Consulte nuestra página y revise sus boletas, puede ser un nuevo millonario pero aún no lo sabe.

Resultado del MiLoto de este viernes, 6 de noviembre de 2026

Números ganadores: 04 – 13 – 23 – 32 – 34.

04 – 13 – 23 – 32 – 34. Nuevo acumulado: $600 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0637 de #MiLoto del viernes 06 de noviembre de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 16.356 Ganadores! 🎉



📱 Juégalo fácil y rápido aquí 👉 https://t.co/92kTZinXT0 pic.twitter.com/DtMXIvnaRm — Baloto (@Baloto_Colombia) November 7, 2026

¿Cómo se juega MiLoto?

Todo consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático, ya que es una de las opciones que da la página. El premio mayor acumulado se incrementa a medida de que no logren dar en el premio, mientras que el monto ganador para usted tendrá su aumento a medida de la mayor cantidad de aciertos posibles. Es una dinámica muy simple y fácil de jugar.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, puesto que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una sucursal principal.

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