Pumas vs Mazatlán en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 14 de Liga MX 2026

El partido entre auriazules y cañoneros se jugará este domingo 12 de abril en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México

Horario y dónde ver el Pumas vs Mazatlán | Claro Sports

La Liga MX entra en su fase más intensa y Pumas recibe a Mazatlán en un duelo clave de la jornada 14 del Clausura 2026. El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del torneo, con los universitarios buscando afianzarse y los cañoneros peleando por mantenerse con vida.

El encuentro se disputará este domingo 12 de abril en Ciudad Universitaria, en un horario que promete emociones desde el arranque. La presión es alta, especialmente para Mazatlán, que llega con pocas opciones y necesita sumar puntos urgentes, mientras que Pumas intentará aprovechar su localía para dar un golpe en la tabla.

¿Quién transmite en vivo el Pumas vs Mazatlán y dónde ver el partido de este 12 de abril del 2026?

El partido entre Pumas y Mazatlán se jugará este domingo 12 de abril en el Estadio Olímpico Universitario. El silbatazo inicial está programado alrededor de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en uno de los horarios tradicionales del conjunto universitario.

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de televisión abierta en el Canal de las Estrellas y de paga en TUDN, así como en servicios de streaming como Vix. Además, Claro Sports te ofrecerá el minuto a minuto para no perder detalle de un duelo que puede ser determinante en la lucha por la clasificación.

Alineaciones probables del Pumas vs Mazatlán para la jornada 14 del Clausura 2026

Pumas saltaría al campo con una base sólida que ha mantenido regularidad en el torneo, encabezada por su arquero portería, aquí toda su posible alineación:

Keylor Navas, Nathan Silva, Rodrigo López, Ángel Azuaje, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Alan Medina, Angulo, Juninho y Robert Morales

Mazatlán, por su parte, apostaría por un esquema equilibrado en busca de sorprender como visitante:

Rodríguez, Zaleta, Santos, Merolla, Almada, Leyva, Sierra, Bárcenas, Moreno, Teodora da Silva y Rubio

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Mazatlán

El historial reciente favorece a Pumas, que ha logrado imponerse en enfrentamientos clave ante Mazatlán en torneos recientes. Incluso, los universitarios han firmado actuaciones contundentes, como una victoria de 4-1 en el Apertura 2025 que reflejó su superioridad en distintos momentos del partido.

Mazatlán, sin embargo, ha demostrado ser un rival incómodo, capaz de competir y generar peligro en momentos puntuales. En varios encuentros ha logrado equilibrar el juego, aunque la falta de contundencia le ha impedido obtener mejores resultados en esta rivalidad.

El contexto actual coloca a ambos equipos en escenarios distintos, pero con la misma necesidad de sumar. Pumas busca consolidarse rumbo a la liguilla, mientras que Mazatlán se juega una de sus últimas oportunidades en el torneo, lo que garantiza un partido intenso en Ciudad Universitaria:

Mazatlán FC 1-4 Pumas UNAM | 12 de septiembre de 2025

Pumas UNAM 1-0 Mazatlán FC | 9 de febrero de 2025

Mazatlán FC 0-1 Pumas UNAM | 8 de noviembre de 2024

Mazatlán FC 0-4 Pumas UNAM | 5 de abril de 2024

Pumas UNAM 0-0 Mazatlán FC | 9 de julio de 2023

Te puede interesar: