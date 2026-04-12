Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 11 de abril de 2026

Resultados oficiales de Baloto y Baloto Revancha del 11 de abril: números ganadores y detalles del sorteo más esperado en Colombia.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Baloto y Baloto Revancha se han consolidado como dos de los juegos de azar más populares en Colombia. Miles de colombianos participan con la ilusión de que el millonario acumulado llegue algún día a sus manos. En Claro Sports le presentamos los números ganadores del sorteo correspondiente al sábado 11 de abril.

Resultados de Baloto hoy, 11 de abril

Números ganadores: 10 – 24 – 32 – 33 – 43 – 13.

10 – 24 – 32 – 33 – 43 – Nuevo acumulado: $32.000 millones de pesos.

🎉 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.642 de #Baloto #Revancha del sábado 11 de abril de 2026.



✨ 54.643 ganadores celebraron en todo el país.

💰 El próximo multimillonario podrías ser tú.



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Resultados de Revancha hoy, 11 de abril

Números ganadores: 06 – 16 – 19 – 26 – 43 – 16 .

06 – 16 – 19 – 26 – 43 – . Nuevo acumulado: $20.500 millones de pesos.

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Ambos juegos, sea Baloto o Revancha, tienen como finalidad designar cinco números entre el 1 y 45, sumándole una balota especial del 1 al 16. Es importante aclarar que, para participar en Revancha, tendrá una posibilidad de un sorteo extra a cambio de un pequeño pago adicional. Usted puede llevarse diversos premios, pero todo depende de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay dos métodos para jugar. El primero podría ser escogiendo los números de su tiquete, o en su defecto, vía automática con lo que le arroje el sistema aleatoriamente.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

En casi todos lados hay puntos disponibles para adquirir su tiquete, sea en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Se reconocen fácilmente con el logotipo de Baloto en la entrada. Por otro lado usted también puede registrarse en el sitio web y participar en línea.

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