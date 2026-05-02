Schalke 04 regresa a la Bundesliga después de tres años de ausencia

El equipo de Gelsenkirchen descendió en en el 2023 y aseguró su lugar en Primera División ya que no podrá ser alcanzado por el Hannover 96

Schalke 04 firma su regreso a la Bundesliga | @s04

El Schalke 04 selló su regreso a la Bundesliga tras vencer 1-0 al Fortuna Düsseldorf en la recta final de la temporada de la 2. Bundesliga. El conjunto de Gelsenkirchen aseguró matemáticamente el ascenso ante su afición, en un Veltins-Arena que celebró el retorno a la máxima categoría del fútbol alemán.

Con este resultado, el Schalke ya no puede ser alcanzado por el Hannover 96, tercer lugar de la clasificación, por lo que confirmó su presencia en la próxima temporada de la Bundesliga. El equipo cerró así un proceso que se había complicado en campañas anteriores, donde no logró acercarse al objetivo.

El partido se resolvió desde los primeros minutos. Al cuarto de hora apareció Karaman con el único gol del encuentro, un tanto que marcó el rumbo del juego y que terminó siendo suficiente para asegurar la victoria y el ascenso.

A partir de ese momento, el Schalke gestionó la ventaja ante un Fortuna Düsseldorf que intentó reaccionar. Sin embargo, el equipo local sostuvo el resultado con orden defensivo y con intervenciones clave de su portero.

Loris Karius fue una de las figuras del encuentro y de la temporada. El guardameta tuvo actuaciones determinantes, incluyendo atajadas en momentos clave, que permitieron al equipo sostener resultados a lo largo del campeonato y consolidar su regreso a la élite.

El ascenso también estuvo marcado por los ajustes realizados durante la temporada. Tras un inicio irregular y una racha de cinco partidos sin victoria, el equipo logró recuperar el liderato y mantener un paso constante en la segunda mitad del torneo.

La llegada de Edin Dzeko en el mercado invernal aportó experiencia y goles al plantel. El delantero contribuyó con anotaciones importantes en el cierre de la campaña, sumándose a jugadores como Karaman, uno de los máximos goleadores del equipo.

Con este resultado, el Schalke 04 vuelve a la Bundesliga después de tres años de ausencia, en un regreso que representa la recuperación de uno de los clubes históricos del fútbol alemán, que buscará consolidarse nuevamente en la primera división.

Te puede interesar: