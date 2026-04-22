Barcelona gana la liga tras golear al Espanyol
El equipo blaugrana asegura el título de la Liga española femenil con el triunfo en el derbi. Les falta la Copa de la Reina y la Champions para completar el el póker de títulos
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Desde 2020, el fútbol femenil en España tiene un claro dominador: el Fútbol Club Barcelona. Con la goleada 4-1 ante el Espanyol en el derbi, se coronan campeonas de liga por séptima temporada consecutiva, en el segundo de cuatro títulos que buscan este semestre.
Restan cuatro jornadas de la Liga F y el Barça ya tiene el título con la victoria en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El derbi se resolvió temprano, ya que Carla Julià marcó al minuto 2. Lo empató Laia Balleste al 28′ de penalti, pero casi de inmediato recuperó la ventaja el equipo blaugrana, con tanto de Caroline Hansen.
Cata Coll estuvo atenta para evitar el empate en la primera jugada tras el descanso y Martine Fenger cerró la cuenta, al marcar los últimos dos goles de las visitantes.
El título de Liga se suma al de la Supercopa de España que ganaron a inicio de enero, en busca del segundo póker de títulos de su historia. Les quedan dos trofeos: la Copa de la Reina, cuya final será el 16 de mayo ante el Atleti, y la Champions, en la que están en semifinales, con la ida ante el Bayern programada para este fin de semana. La otra llave la disputan entre el Arsenal y el Lyon. Solo en 2024 consiguieron ganar los cuatro trofeos.
Todas las campeonas de la Liga F del fútbol femenil de España
El Atlético de Madrid de Jenni Hermoso en 2019 fue el último equipo que se coronó en la Liga F que no fuera el Barça. De mantenerse la ventaja de 16 puntos sobre el Real Madrid, la liga más ‘apretada’ habría sido la del 2025, con 8 puntos de diferencia sobre las merengues.
- 2025-26: Barcelona
- 2024-25: Barcelona
- 2023-24: Barcelona
- 2022-23: Barcelona
- 2021-22: Barcelona
- 2020-21: Barcelona
- 2019-20: Barcelona
- 2018-19: Atlético
- 2017-18: Atlético
- 2016-17: Atlético
- 2015-16: Athletic
- 2014-15: Barcelona
- 2013-14: Barcelona
- 2012-13: Barcelona
- 2011-12: Barcelona
- 2010-11: Rayo Vallecano
- 2009-10: Rayo Vallecano
- 2008-09: Rayo Vallecano
- 2007-08: Levante
- 2006-07: Athletic
- 2005-06: Espanyol
- 2004-05: Athletic
- 2003-04: Athletic
- 2002-03: Athletic
- 2001-02: Levante
- 2000-01: Levante
- 1999-00: Irex Puebla
- 1998-99: Oroquieta Villaverde
- 1997-98: Málaga
- 1996-97: Sant Vicent Valencia
- 1995-96: Añorga
- 1994-95: Añorga
- 1993-94: Oroquieta Villaverde
- 1992-93: Oroquieta Villaverde
- 1991-92: Añorga
- 1990-91: Oiartzun
- 1989-90: Atlético Villa de Madrid
- 1988-89: Barcilona Deco Parquet
Con 11 títulos desde 1989, el Barça duplica a las segundas máximas ganadoras, el Athletic Club (5). Un total de 14 equipos tienen al menos un título de liga en el fútbol femenil español:
- Barcelona 11
- Athletic 5
- Levante 3
- Oroquieta Villaverde 3
- Rayo Vallecano 3
- Atlético 3
- Añorga 3
- Oiartzun 1
- Sant Vicent Valencia 1
- Barcilona Deco Parquet 1
- Atlético Villa de Madrid 1
- Irex Puebla 1
- Málaga 1
- Espanyol 1