Barcelona gana la liga tras golear al Espanyol

El equipo blaugrana asegura el título de la Liga española femenil con el triunfo en el derbi. Les falta la Copa de la Reina y la Champions para completar el el póker de títulos

Barcelona golea al Espanyol y logra el séptimo título consecutivo en España|Reuters

Desde 2020, el fútbol femenil en España tiene un claro dominador: el Fútbol Club Barcelona. Con la goleada 4-1 ante el Espanyol en el derbi, se coronan campeonas de liga por séptima temporada consecutiva, en el segundo de cuatro títulos que buscan este semestre.

Restan cuatro jornadas de la Liga F y el Barça ya tiene el título con la victoria en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El derbi se resolvió temprano, ya que Carla Julià marcó al minuto 2. Lo empató Laia Balleste al 28′ de penalti, pero casi de inmediato recuperó la ventaja el equipo blaugrana, con tanto de Caroline Hansen.

Cata Coll estuvo atenta para evitar el empate en la primera jugada tras el descanso y Martine Fenger cerró la cuenta, al marcar los últimos dos goles de las visitantes.

El título de Liga se suma al de la Supercopa de España que ganaron a inicio de enero, en busca del segundo póker de títulos de su historia. Les quedan dos trofeos: la Copa de la Reina, cuya final será el 16 de mayo ante el Atleti, y la Champions, en la que están en semifinales, con la ida ante el Bayern programada para este fin de semana. La otra llave la disputan entre el Arsenal y el Lyon. Solo en 2024 consiguieron ganar los cuatro trofeos.

Todas las campeonas de la Liga F del fútbol femenil de España

El Atlético de Madrid de Jenni Hermoso en 2019 fue el último equipo que se coronó en la Liga F que no fuera el Barça. De mantenerse la ventaja de 16 puntos sobre el Real Madrid, la liga más ‘apretada’ habría sido la del 2025, con 8 puntos de diferencia sobre las merengues.

2025-26: Barcelona

2024-25: Barcelona

2023-24: Barcelona

2022-23: Barcelona

2021-22: Barcelona

2020-21: Barcelona

2019-20: Barcelona

2018-19: Atlético

2017-18: Atlético

2016-17: Atlético

2015-16: Athletic

2014-15: Barcelona

2013-14: Barcelona

2012-13: Barcelona

2011-12: Barcelona

2010-11: Rayo Vallecano

2009-10: Rayo Vallecano

2008-09: Rayo Vallecano

2007-08: Levante

2006-07: Athletic

2005-06: Espanyol

2004-05: Athletic

2003-04: Athletic

2002-03: Athletic

2001-02: Levante

2000-01: Levante

1999-00: Irex Puebla

1998-99: Oroquieta Villaverde

1997-98: Málaga

1996-97: Sant Vicent Valencia

1995-96: Añorga

1994-95: Añorga

1993-94: Oroquieta Villaverde

1992-93: Oroquieta Villaverde

1991-92: Añorga

1990-91: Oiartzun

1989-90: Atlético Villa de Madrid

1988-89: Barcilona Deco Parquet

Con 11 títulos desde 1989, el Barça duplica a las segundas máximas ganadoras, el Athletic Club (5). Un total de 14 equipos tienen al menos un título de liga en el fútbol femenil español:

Barcelona 11 Athletic 5 Levante 3 Oroquieta Villaverde 3 Rayo Vallecano 3 Atlético 3 Añorga 3 Oiartzun 1 Sant Vicent Valencia 1 Barcilona Deco Parquet 1 Atlético Villa de Madrid 1 Irex Puebla 1 Málaga 1 Espanyol 1

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