Junior pierde a uno de sus referentes para el partido contra Cúcuta

Alfredo Arias tendrá que planificar sin él, por lo menos para ese partido de la penúltima jornada de la Liga BetPlay.

Jugadores del Junior de Barranquilla | Vizzor Image

Este viernes 24 de abril Junior de Barranquilla visita al Cúcuta Deportivo por la fecha 18 de la Liga BetPlay y Alfredo Arias no podrá contar con una de sus figuras por sanción.

El ‘Tiburón’ es uno de los equipos que ya tiene puntaje suficiente que le garantiza un cupo a los playoffs del rentado local, ya que suma 31 puntos a falta de dos jornadas para el cierre del Todos contra Todos.

Sin embargo, lo que está peleando el elenco de ‘La Arenosa’ es quedar en la segunda posición de la tabla, lo que le daría la oportunidad de finalizar los ‘mata-mata’ en condición de local.

Para que Alfredo Arias y su grupo de jugadores logren ese objetivo deben ganar lo dos partidos que restan, el más directo ante Deportivo Pasto que por ahora es el club que está en la segunda casilla.

Una baja en ataque para visitar el General Santander

Otra tema clave es que el técnico uruguayo pueda contar con el grueso fuerte de la nómina, lo que le da mayores posibilidades de planificación para ese encuentro.

No obstante, Arias no podrá tener para ese partido a Teófilo Gutiérrez, quien deberá pagar una sanción en ese cotejo. El referente del Junior acumula cinco tarjetas amarillas y por ese motivo no podrá ingresar a la lista de viajeros, informó la Dimayor en su más reciente informe de resoluciones.

A través de la Resolución No. 041 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/tct6YXHb3s#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/gsIyIntOm0 — DIMAYOR (@Dimayor) April 21, 2026

Las amarillas que acumula Teófilo Gutiérrez en Junior

Fecha 2 vs Millonarios.

Fecha 7 vs América.

Fecha 8 vs Santa Fe.

Fecha 9 vs Jaguares.

Fecha 17 vs Llaneros.

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