Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El equipo de Jonathan Risueño ya tiene tiquete a los playoffs. Mientras tanto los de Pablo Repetto siguen haciendo cuentas.

Posibles formaciones Pasto Vs Santa Fe / Claro Sports.

Independiente Santa Fe visita este jueves al Deportivo Pasto con necesidad de victoria. El ‘Primer Campeón’ viene de golear 5-0 al Cúcuta Deportivo en El Campín, un triunfo que lo adentró en el grupo de los 8 y que le sirve también como envión anímico para jugar los playoffs de esta Liga BetPlay 2026-I.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Hárrinson Mancilla, Diego Chávez, Matías Pisano; Jonathan Perlaza, Andrey Estupiñán y Wilson Morelo.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Ómar Fernández; Yéicar Perlaza y Hugo Rodallega.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El compromiso a disputarse en el Estadio Libertad de Pasto este miércoles 23 de abril a partir de las 06:00 de la tarde se podrá observar a través de Win básico y Win+ Fútbol. Además en Claro Sports les llevaremos un completo minuto a minuto y la crónica del juego en tierras nariñenses.

Últimos partidos del Deportivo Pasto

17.04.2026 | Jaguares 2-3 Deportivo Pasto | Fecha 17.

10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima | Fecha 16.

01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto | Fecha 15.

29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional | Fecha 14.

24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto | Fecha 13.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

19.04.2026 | Independiente Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo | Fecha 17.

15.04.2026 | Corinthians 2-0 Independiente Santa Fe | Copa Libertadores.

12.04.2026 | Millonarios 1-1 Independiente Santa Fe | Fecha 16.

09.04.2026 | Independiente Santa Fe 1-1 Peñarol | Copa Libertadores.

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Independiente Santa Fe | Fecha 10.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Carlos Ortega.

Asistente 1: Alexander Guzmán.

Asistente 2: Fabio Parra.

Cuarto árbitro: Jonathan Ortiz.

VAR: Mauricio Pérez.

AVAR: Javier Patiño.

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