Deportivo PastoIndependiente Santa Fe

Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Publicado por Nelson Rivera

El equipo de Jonathan Risueño ya tiene tiquete a los playoffs. Mientras tanto los de Pablo Repetto siguen haciendo cuentas.

Posibles Pasto Vs Santa Fe
Posibles formaciones Pasto Vs Santa Fe / Claro Sports.

Independiente Santa Fe visita este jueves al Deportivo Pasto con necesidad de victoria. El ‘Primer Campeón’ viene de golear 5-0 al Cúcuta Deportivo en El Campín, un triunfo que lo adentró en el grupo de los 8 y que le sirve también como envión anímico para jugar los playoffs de esta Liga BetPlay 2026-I.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Hárrinson Mancilla, Diego Chávez, Matías Pisano; Jonathan Perlaza, Andrey Estupiñán y Wilson Morelo.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Ómar Fernández; Yéicar Perlaza y Hugo Rodallega.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El compromiso a disputarse en el Estadio Libertad de Pasto este miércoles 23 de abril a partir de las 06:00 de la tarde se podrá observar a través de Win básico y Win+ Fútbol. Además en Claro Sports les llevaremos un completo minuto a minuto y la crónica del juego en tierras nariñenses.

Últimos partidos del Deportivo Pasto

  • 17.04.2026 | Jaguares 2-3 Deportivo Pasto | Fecha 17.
  • 10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima | Fecha 16.
  • 01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto | Fecha 15.
  • 29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional | Fecha 14.
  • 24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto | Fecha 13.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

¿Quiénes son los árbitros del juego?

  • Juez central: Carlos Ortega.
  • Asistente 1: Alexander Guzmán.
  • Asistente 2: Fabio Parra.
  • Cuarto árbitro: Jonathan Ortiz.
  • VAR: Mauricio Pérez.
  • AVAR: Javier Patiño.

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