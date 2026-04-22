Déiver Machado pierde puntos para ir al Mundial con Colombia

El lateral izquierdo colombiano Déiver Machado fue titular con Nantes en la goleada sufrida ante PSG por la fecha 33 de la Ligue 1.

Déiver Machado fue titular en Nantes vs PSG | REUTERS/Benoit Tessier

Se disputó la jornada número 33 de la Ligue 1 y Déiver Machado fue protagonista. Nantes visitó el Parque de los Príncipes para enfrentarse a nada más y nada menos que el Paris Saint Germain. La lógica se hizo presente en la capital francesa y los dirigidos por Luis Enrique goleador por tres goles a cero al equipo del colombiano.

Desde el primer tiempo, el partido parecía resuelto. Más allá del presupuesto y de los nombres y apellidos en el campo de juego, el PSG arrolló por completo al Nantes. De hecho, nada más desde el minutos 13, Khvivha Kvaratskhelia anotó desde el punto del penal y puso a los locales en ventaja.

Luego a falta de un poco menos de 10 minutos para el final del primer tiempo. Désiré Doué desequilibró y tras un muy buen pase de Achraf Hakimi y puso el dos a cero en el marcador. Ya para el segundo tiempo con la dinámica del partido completamente balanceada hacía los parisinos, nuevamente Khvicha Kvaratskhelia anotó el tercer y último gol del encuentro.

Así le fue a Déiver Machado ante PSG

El puesto de lateral izquierdo de la Selección Colombia siempre ha sido una constante duda desde la salida de Pablo Armero. Más allá de que el que más regularidad tiene en ese lugar es Johan Mojica, muchas alternativas se han intentado. William Tesillo, Déiver Machado, Cristian Borja, entre otras.

Ahora bien, el actual jugador de Nantes no ha dejado de estar nunca en la orbita de Néstor Lorenzo y por eso ha sido llamado en varias oportunidades. Sin embargo, este partido ante el equipo más grande del fútbol francés podría haber significado un golpe de autoridad para su cupo mundialista.

Todo lo contrario pasó. Déiver Machado la paso muy mal contra el PSG y sus debilidades quedaron al desnudo. El jugador de la Selección Colombia dejo un saldo de 24 de 28 pases acertados, siete pases en el último tercio, uno de cuatro pases largos completados, uno de tres centros exitosos, dos despejes y cuatro recuperaciones.

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