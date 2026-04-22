Polémica en León vs América: Roberto García Orozco avala el penal de César Ramos a favor de las Águilas

El exárbitro y analista de Claro Sports revisó la acción del minuto 72 y sostuvo que la decisión se apega al reglamento

Roberto García Orozco respalda penal al América | Imago7

La victoria del América por 3-2 sobre León en la jornada 16 dejó una de las jugadas más discutidas de la fecha. El equipo de André Jardine se llevó tres puntos clave en el Bajío con un penal marcado en la recta final del encuentro, una decisión que provocó reclamos de la tribuna, protestas del conjunto local y un nuevo debate sobre los criterios arbitrales en la Liga MX.

El partido había ofrecido un guion cambiante. América tomó ventaja de 0-2 en el arranque, pero León reaccionó y logró empatar 2-2 en casa para volver a meterse en la pelea por el resultado. Con el encuentro abierto y el ritmo en uno de sus momentos más intensos, una acción dentro del área al minuto 72 terminó por marcar el desenlace del compromiso.

La jugada nació en un tiro de esquina cobrado por Alejandro Zendejas. En el área, Dourado conectó de cabeza y el balón impactó en el brazo de Ismael Díaz. Aunque la acción siguió de forma natural, el VAR llamó a César Arturo Ramos Palazuelos para revisar lo ocurrido. Tras acudir al monitor, el silbante mexicano determinó sancionar la pena máxima, misma que Zendejas convirtió para firmar el 3-2 definitivo.

La decisión dividió opiniones por dos puntos centrales: la posición del defensor al momento del contacto y la discusión sobre una posible mano previa de Dourado que no fue sancionada. En ese contexto, Roberto García Orozco, exárbitro mexicano y analista arbitral de Claro Sports, analizó la jugada en el programa Peloteando y sostuvo que, desde la interpretación reglamentaria, el penal estuvo bien señalado.

“Es una jugada polémica. Algo que me queda muy claro es que el arbitraje ha perdido totalmente la credibilidad, está sumido en una crisis muy importante”, dijo García Orozco al arrancar su análisis. Su lectura partió de una crítica general al momento que vive el arbitraje mexicano, aunque separó ese contexto del criterio aplicado en esta acción puntual.

Sobre la revisión en cabina, el exsilbante señaló que el videoarbitraje intervino correctamente. “Aquí sobre todo el VAR actúa de muy buena forma. La verdad es que hay una mano evidente; conforme a la regla de juego, es una mano antinatural”, explicó. En su análisis, el punto determinante no fue la intención del jugador, sino la posición del brazo en una jugada que, a su juicio, incrementó el riesgo de sanción.

García Orozco también detalló que, aunque puede entenderse el movimiento corporal del defensor al ir por la pelota, el reglamento contempla este tipo de acciones cuando el brazo ocupa una posición que bloquea la trayectoria del balón. “Podemos decir que si el jugador saltó con las manos para impulsarse, eso lo entendemos, pero la regla de juego te dice una mano antinatural, una mano que puede bloquear un balón y sobre todo que el jugador asume ese riesgo de levantar el brazo en esa posición”, comentó.

En la misma línea, remató su postura al explicar por qué consideró correcta la decisión final de César Arturo Ramos. “Entonces el VAR creo que actúa de buena forma, la envía a César Ramos y él determina sancionar el tiro penal apegado al reglamento. Yo veo que le cae el balón por el cabezazo del contrario en el codo, pero es antinatural”, concluyó.

La jugada llegó en un momento decisivo del partido y terminó por inclinar el marcador a favor del América, que con este triunfo alcanzó 25 puntos y quedó cerca de asegurar su lugar en la Liguilla directa. León, por su parte, se quedó con una derrota que tuvo peso en la tabla y que volvió a colocar el foco sobre el arbitraje mexicano.

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