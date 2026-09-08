Mourinho ve luces y sombras en el triunfo del Real Madrid en Champions League: “Vinicius no está afilado”

El Real Madrid venció 2-1 al Inter en el Santiago Bernabéu, un resultado que le dio un respiro a Mourinho tras la presión que tenía por los tres puntos

José Mourinho celebra la victoria del Real Madrid frente al Inter | Reuters

El Real Madrid de José Mourinho superó 2-1 al Inter de Milán en la segunda jornada de la Champions League, este martes 8 de septiembre, en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue sacó provecho de varios errores de su exequipo y consiguió una victoria que deja sensaciones divididas, con algunos aspectos destacados y otros puntos de mejora que el técnico lusitano tiene muy presentes en este inicio de temporada.

El entrenador portugués ofreció sus primeras declaraciones tras el triunfo ante el Inter, la primera victoria que consigue con el Real Madrid en la máxima competencia europea después de más de 13 años. Entre las figuras del encuentro apareció Thibaut Courtois, quien respondió ante las ocasiones de Marcus Thuram y Lautaro Martínez. En contraste, José Mourinho admitió que a Vinicius Jr. todavía le falta ritmo para estar a la altura de las circunstancias.

“Ha trabajado mucho, muchísimo. Yo lo sé, todos lo sabemos, él lo sabe. No está todavía afilado, no está todavía Vinicius, pero trabaja mucho y quien trabaja y da lo que tiene merece respeto”, declaró el técnico de 63 años frente a las cámaras de Movistar.

El Real Madrid aprovechó los errores defensivos del conjunto italiano para tomar ventaja con los goles de Kylian Mbappé y Federico Valverde. Aunque el cuadro merengue encontró la contundencia que necesitaba para ponerse arriba, el Inter generó peligro y puso a prueba en varias ocasiones a Thibaut Courtois, quien terminó con seis atajadas. Carlos Augusto acercó a los italianos en el complemento y puso tensión al cierre del encuentro, pero el equipo blanco supo contener la reacción visitante y aseguró una victoria trabajada.

“Prefiero decir que ha sido un partido loco. Tantas veces hay críticas cuando el partido es aburrido; hoy, que es loco, podía haber terminado 7-6 sin ningún problema. Teníamos un centro del campo debilitado, ellos han cambiado jugadores muy pronto y yo, en el centro del campo, no tenía mucho que hacer. Cuando he visto que los jugadores estaban en una situación difícil, he cambiado, pero creo que los jugadores han hecho un gran trabajo. Aburrido no ha sido. Hemos tenido para hacer el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, pero estoy de acuerdo en que los goles llegan en un momento de errores de ellos. Quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, el gol de Valverde se trabaja; que no sean todo críticas“, recalcó el entrenador del Real Madrid.

Para Mourinho, el triunfo representa un inicio positivo en su regreso a la Champions con el conjunto blanco, después de aquella eliminación ante el Borussia Dortmund que cerró su primera etapa europea en Madrid. Ahora, el portugués vuelve a la pelea por la ‘Orejona’ con una victoria ante un Inter que pagó muy caro sus propios errores.

“Una cosa es que tú no tengas el control y ellos tampoco, el adversario tampoco lo tenía. Courtois ha parado mucho, pero ¿cuántos goles hemos fallado en transición nosotros? Ha sido un gran partido”, sentenció.

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