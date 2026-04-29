Atlético y Arsenal empatan en el Metropolitano y dejan abierta la semifinal de Champions

Julián Álvarez y Viktor Gyökeres marcaron de penalti en el 1-1 de la ida; la vuelta será el 5 de mayo en Inglaterra

Atlético de Madrid tendrá que buscar el triunfo en Inglaterra | Reuters

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el Metropolitano, en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. La eliminatoria quedó abierta rumbo al duelo de vuelta, que se disputará el próximo martes 5 de mayo en territorio inglés.

El encuentro tuvo un inicio con iniciativa rojiblanca. Apenas al minuto uno, Julián Álvarez probó desde fuera del área, aunque su disparo fue bloqueado por la zaga del equipo inglés. El Atlético intentó instalarse en campo rival durante los primeros minutos, con balones largos y ataques por los costados.

La primera ocasión clara llegó al minuto 14. Álvarez recibió cerca de la media luna y sacó un remate potente que obligó a David Raya a intervenir con una estirada para evitar el gol. La respuesta de los Gunners apareció después, con un intento de Madueke desde media distancia que pasó cerca del poste.

El partido se mantuvo cerrado durante buena parte del primer tiempo, con pocas concesiones en ambas áreas. Atlético buscó profundidad con Giuliano Simeone, Llorente y Álvarez, mientras los dirigidos por Mikel Arteta apostaron por transiciones y circulación de balón para encontrar espacios.

La jugada que abrió el marcador llegó al minuto 42. Viktor Gyökeres ganó la posición dentro del área y cayó tras una carga de Dávid Hancko. El árbitro Danny Makkelie señaló penalti para el Arsenal, decisión que generó reclamos por parte de los rojiblancos.

Al minuto 44, el propio Gyökeres ejecutó desde los once pasos y puso el 0-1 para el conjunto inglés. El delantero remató con potencia hacia la esquina izquierda, mientras Jan Oblak alcanzó a adivinar la dirección, pero no pudo evitar el gol. Con ese marcador terminó la primera mitad.

El VAR salva al Atlético de Madrid

Para el segundo tiempo, Diego Simeone realizó un ajuste con el ingreso de Robin Le Normand. El Atlético salió con mayor presencia ofensiva y generó una oportunidad al minuto 49, cuando Julián Álvarez cobró un tiro libre que terminó pegando en la parte externa de la portería.

Al minuto 52, los Colchoneros tuvieron una doble ocasión. Álvarez filtró para Ademola Lookman, quien remató dentro del área, pero Raya evitó el empate. En el rebote, Antoine Griezmann intentó empujar el balón, aunque un defensor del Arsenal se cruzó para bloquear el disparo.

La revisión clave llegó al minuto 54, cuando Marcos Llorente remató dentro del área y el balón impactó en el brazo de Ben White. Tras acudir al VAR, Makkelie sancionó penalti para el Atlético. Un minuto después, Julián Álvarez convirtió el 1-1 con un disparo a la escuadra.

El gol del argentino también tuvo valor estadístico. Con esa anotación, la ‘Araña’ se convirtió en el primer jugador en toda la historia del Atlético de Madrid en marcar diez goles en una misma edición de la Copa de Europa.

Tras el empate, el equipo de Simeone generó sus mejores minutos. Al 63’, Griezmann remató dentro del área y estrelló el balón en el poste. En la continuación de la jugada, el francés volvió a intentar, pero su disparo fue desviado por la defensa visitante.

Un minuto después, Álvarez estuvo cerca de marcar de tiro de esquina directo, en una acción que obligó a Raya a sacar el balón cerca de la línea. Luego, al 65’, Lookman conectó de primera dentro del área, aunque su remate salió por encima del travesaño.

Mikel Arteta respondió con cambios al minuto 68, al ingresar a Bukayo Saka, Leandro Trossard y Gabriel Jesus por Martinelli, Madueke y Gyökeres. El Arsenal buscó recuperar presencia ofensiva después del tramo de presión del Atlético.

La ocasión más clara para los rojiblancos llegó al minuto 74. Lookman recibió solo en el centro del área, pero su remate salió centrado y quedó en las manos de David Raya. Un minuto después, el atacante volvió a aparecer en zona de peligro, aunque perdió estabilidad antes de poder definir.

Al minuto 78, el árbitro señaló un penalti para el Arsenal por una acción de Hancko sobre Eberechi Eze; sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, Makkelie modificó su decisión y determinó que no había infracción suficiente para marcar la pena máxima.

El 1-1 se mantuvo hasta el final y dejó la serie sin ventaja para ninguno de los dos equipos. Atlético de Madrid y Arsenal volverán a enfrentarse el próximo martes 5 de mayo en Inglaterra, en el partido que definirá al primer finalista de la Champions League 2025-26.

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