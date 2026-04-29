Platense vs Santa Fe en vivo Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 3

Los dirigidos por Pablo Repetto visitan tierras argentinas en busca de conseguir su primera victoria en el torneo continental.

Platense vs Santa Fe en vivo

¿A qué hora inicia el Platense vs Santa Fe hoy 29 de abril de 2026?

El partido entre el equipo argentino y el colombiano arrancará a las 5:00 p.m., esto en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Alineaciones del Platense vs Santa Fe para la jornada 3, al momento

Así forma Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez; Kevin Retamar, Guido Mainero, Franco Zapiola y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino

Así forma Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Luis Palacios, Ómar Frasica y Hugo Rodallega. DT: Pablo Peirano

¿Dónde ver el Platense vs Santa Fe en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido se podrá seguir a través de la transmisión de ESPN. Otra alternativa es por medio de la plataforma paga de Disney + Premium.

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