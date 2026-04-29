El flag football: obligados a ganar medallas olímpicas

México lidera el ranking mundial en flag football femenil y apunta a medallas olímpicas rumbo a Los Ángeles 2028

La selección mexicana de Flag Football en el Super Bowl LX. Claro Sports

El ocupa el primer lugar del ranking mundial, mientras que la rama varonil se posiciona en el tercer sitio. Ante este panorama, el head coach Fernando Alfaro aseguró que el objetivo es claro: conseguir dos medallas olímpicas en .

“Realmente, los resultados que hemos tenido, la forma en la que trabajamos y el talento que tenemos no nos permiten pensar en otra opción que no sea obtener una medalla. No podemos pensar en otra cosa. Hoy estamos enfocados en el Mundial, no solo porque nos dé el pase a los Olímpicos, sino porque queremos ganar la medalla de oro”, declaró en entrevista con Claro Sports.

Alfaro Espinoza considera que el Campeonato Mundial de Alemania, a disputarse en agosto, será el más competitivo de la historia. Por ello, subrayó la importancia de medirse ante selecciones europeas para elevar el nivel y definir a los 12 jugadores de cada rama que representarán a México.

“Estoy convencido de que el Mundial de Alemania será el más competido por todo lo que representa. Desde que se hizo oficial su inclusión en los Juegos Olímpicos, todos los países han incrementado su preparación. Ahora que es un deporte olímpico, todos quieren competir y mejorar”, explicó.

Como parte de su preparación, las selecciones mexicanas viajarán la próxima semana a España, donde realizarán un campamento y disputarán encuentros amistosos que servirán para ajustar estrategias rumbo al Mundial.

“El nivel está creciendo de manera impresionante, al igual que la inversión en otros países. Estados Unidos y Canadá siguen fuertes, pero también han crecido selecciones como Gran Bretaña, España, China y Japón. Sabemos que no podemos relajarnos; hoy somos número uno del mundo, pero debemos seguir innovando y evolucionando”, señaló Diana Flores, quarterback de la selección femenil.

En junio, el equipo tendrá otra concentración de nueve días en Austria, donde la selección varonil enfrentará a Dinamarca, Suiza y al conjunto anfitrión. Estos compromisos serán clave para definir a los 12 jugadores finales de cada rama que participarán en el Mundial de Alemania.

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